無法忍受“荒謬關稅算法”　美財長擬辭職

中評社北京4月7日電／據香港文匯報報導，美國的對等關稅措施造成重大衝擊，美媒MSNBC主持人呂勒透露，美國財政部長貝森特因無法忍受總統特朗普政府“荒謬的對等關稅算法”，已打算辭職。若屬實將成為首名離開特朗普內閣的官員。



如核心圈內“局外人”



呂勒表示，特朗普的災難性關稅政策損害了貝森特的“信譽”，後者正尋找離開特朗普政府的辦法，“有人對我說，他正尋找退路，找機會去聯儲局，因為在過去數天里，他真的在損害自己的信譽和履歷。”



呂勒說，貝森特通過管理大規模對沖基金，積累了5.21億美元（約40.5億港元）財富，他無法忍受特朗普“荒謬的關稅算法”。一些批評人士抨擊這是對國際貿易“幼稚園水平的理解”。消息人士透露，特朗普不聽貝森特的意見，貝森特在特朗普核心圈里可說是“局外人”，“貝森特實際上瞭解市場是如何運作，而目前發生的事情只會傷害市場。”



美國貿易代表辦公室上周三曾發布一個看似複雜的計算公式，但本質上就是將美國對各國家和地區的商品貿易逆差作為其所謂“不公平貿易行為”的替代指標，然後將其除以有關國家和地區對美出口的商品總額，最後取這數值的一半，定下最終的對等關稅稅率。經濟學人士直言，特朗普猶如“經濟文盲”，他徵收的這些關稅毫無經濟合理性可言。