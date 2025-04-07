全美爆逾1400場反特朗普示威

中評社北京4月7日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普回朝後全面加徵關稅，在全球引發巨大衝擊，加上其政府驅逐非法移民、大規模裁員及削減聯邦開支，連串國內外政策造成前所未有的動盪，掀起民眾怒火。以“收手！”（Hands Off！）為口號的反特朗普示威浪潮，上周六（4月5日）席捲全美50個州份的數十個城市，估計超過60萬人參與各地逾1，400場抗議活動，這也是特朗普重新上台以來遭遇的最大規模單日抗議活動。



據美聯社及《紐約時報》等美媒報導，本輪示威活動由150多個團體包括民權組織及工會等，在全美50個州份發起。主辦單位稱，特朗普令一般美國人的生活變得更艱難，同時卻讓他的富豪朋友們受益。民眾希望特朗普政府將施政重點，轉移到醫療保健和社會保障等與民眾收入相關的問題上。



示威者批評特朗普政府在面對經濟衰退時，依然強硬推行關稅政策，進一步加劇股市的不穩定和社會不安。此外，示威者反對特朗普政府與富豪馬斯克結盟，推動政府結構大幅縮減，導致成千上萬公務員失業，並削弱社會福利服務。他們也對特朗普政府在移民權利、跨性別權益等方面的政策表示強烈反對。



華盛頓多達10萬人參與



首都華盛頓的示威規模最大，估計多達10萬人參與。抗議人士除來自華盛頓外，還從多個不同州份來到當地。參與者高舉反對特朗普政策的標語牌，並展示烏克蘭國旗，抗議特朗普政府試圖與俄羅斯建立友好關係，也有一些人戴上巴勒斯坦頭巾及高舉支持巴勒斯坦的標語，抗議特朗普支持以色列。



退休基金經理霍夫曼說，他對特朗普的經濟政策，包括廣泛實施的關稅政策感到擔憂，“這將使農民付出代價，使人們失去工作，人們已損失數十萬美元。”一些示威者揮舞美國國旗，偶爾會將國旗倒掛以示不滿，亦有遊行人士舉著“民主不是獨裁”的標語牌。