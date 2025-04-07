外媒：關稅或將致美國日用品全面漲價

中評社北京4月7日電／據新華社報導，針對美國最新公布的關稅政策，英國廣播公司、美聯社等報導稱，美新關稅政策將推高美國民眾幾乎所有日用品的價格，尤其是服裝、食品等，損害美國消費者和企業的利益。



報導稱，美國服裝與鞋類協會近日表示，根據最新數據，在美國購買的服裝和鞋子中，約有97%來自進口，主要是從亞洲國家進口。此外，許多美國品牌也嚴重依賴亞洲國家進行生產。



瑞銀分析師認為，為應對美國加征關稅，美國零售商可能需要將價格提高10%至12%。美國時尚產業協會近日警告說，新關稅政策或將給“美國家庭，尤其是低收入家庭帶來不公平的負擔”。



報導還稱，美國市場上的咖啡幾乎都來自進口，主要來自巴西和哥倫比亞。其他常見進口食品的價格同樣面臨上漲，如從意大利、西班牙、希臘進口的橄欖油等。



美國是法國酒類最大市場。瑞銀分析師表示，大型酒類銷售商可能將不得不把價格上調5%，以彌補關稅影響。法國葡萄酒與烈性酒出口商聯合會近日表示，美國加征關稅“將嚴重影響美國企業，並對美國消費者產生很大影響”。



此外，報導稱，加征關稅還將推高手機、電視等產品價格，抑制美國電子產品消費市場。



對於美國政府實施新關稅政策，經濟學家普遍認為，這將導致美國物價全面上漲。耶魯大學預算實驗室此前分析認為，美國關稅政策可能導致今年美國整體通脹率上升2.3%，相當於給美國每個普通家庭造成3800美元的損失。