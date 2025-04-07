中國反制對等關稅：反霸道、講公道、行大道

中評社北京4月7日電／據央視新聞報導，針對美方對所有貿易夥伴徵收“對等關稅”的霸凌行徑，中方繼採取一系列反制措施後，於5日發布《中國政府關於反對美國濫施關稅的立場》。這份千字文件指出，美方將關稅作為極限施壓、謀取私利的武器，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，強調中國不惹事也不怕事，將繼續實施高水平的貿易和投資自由化便利化政策，與世界共享發展機遇，實現互利共贏。



透過字裡行間，人們清晰看到中方反霸道、講公道、行大道的鮮明態度。外交學院教授李海東與《國際銳評》交流說，這份立場文件展現了中方不畏強權政治、維護公平正義的高度責任感，有助於國際社會凝聚合力，繼續推動經濟全球化；同時，中方推進高水平對外開放的決心，提振了其他國家對抗單邊霸凌的勇氣與信心，為變化動蕩的世界注入確定性。



貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。當美方抱怨全世界占了自己便宜的時候，故意歪曲了一個事實：美國才是二戰後世界自由貿易體制的最大獲益者。以中美合作為例，自1979年建交以來，美國在中美經貿合作中獲利頗豐。超過7萬家美國企業在華投資興業，對華出口支撐了美國國內93萬個就業崗位。特別是美國在服務貿易中保持著巨額順差。根據美國經濟分析局的數據，2023年，美國對華服務出口467.2億美元，對華服務貿易順差265.7億美元。英國《經濟學人》批評說，當前美國貿易政策忽視了全球化帶給美國的空前繁榮。



然而，美方得了便宜還賣乖，動輒用關稅訛詐他國，企圖犧牲全世界利益服務美國霸權。但施壓和威脅那一套對中國沒用。今年以來，面對美方連續施加關稅，中方出台一系列精準有效措施，在全球率先進行反制。這麼做既是維護自身主權安全發展利益，也是捍衛多邊貿易體制和國際貿易規則。卡塔爾半島電視台評論稱，當下的中國更有底氣和信心應對“關稅戰”。



世界不是叢林社會，凡事得講規則公道。發展是世界各國的普遍權利，不是少數國家的專利。美方單方面對所有貿易夥伴加征關稅，違背世貿組織最惠國待遇原則，企圖顛覆現有國際經貿秩序，實質是搞“美國優先”“美國特殊”，剝奪他國正當發展權利。



“美國的行為是個根本性錯誤，殘酷且偏執”“破壞全球貿易體系”“將對全球經濟造成‘沉重一擊’”……連日來，歐盟、法國、英國、意大利、日本、澳大利亞、新加坡、南非、加拿大等對美國加征關稅的批評聲不絕於耳。中方立場文件旗幟鮮明地表示，“國際上的事情應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握”，反映了國際社會共同願望，體現了中方說公道話、辦公道事的一貫立場。