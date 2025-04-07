中國無人機在南非播撒“綠色希望”

3月25日，在南非誇祖魯－納塔爾省的方廷希爾莊園，中國農用無人機為甘蔗林噴灑殺菌劑。新華社記者 白舸 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京4月7日電／據人民網報導，清晨六時，晨光為南非誇祖魯－納塔爾省的方廷希爾莊園籠罩上金色的薄霧。連綿的甘蔗隨風搖曳，羚羊輕盈地躍過灌木叢，斑馬悠閑地啃食青草……微風送來泥土的清香，莊園在靜謐中煥發著蓬勃生機。



在莊園腹地的甘蔗地中，一架來自中國極飛科技有限公司的無人機裝載著配置好的60升殺菌劑，在飛手的操縱下緩緩起飛，按照預設的航線平穩飛行至甘蔗地上方約三米處開始噴灑藥劑。細密的藥霧如薄紗般傾瀉而下，覆蓋每一壟蔗林。



方廷希爾是一家集農業種植、野生動物保護和生態旅遊於一體的大型商業農場，距離誇祖魯－納塔爾省首府彼得馬里茨堡30公里。農場占地面積約2250公頃，種有甘蔗、牛油果、山核桃和玉米等作物。



作為農場的主要經濟作物，甘蔗常年受甘蔗螟困擾。據莊園農業經理德翁·布格爾介紹，成熟期的甘蔗高度可達3至4米，生長密集且葉片邊緣鋒利，加上種植區地形起伏大，傳統人工噴灑農藥作業易導致農作物損傷，效率也十分低下。



2024年，布格爾找到農業服務承包商約翰·普林斯盧，將無人機引入莊園用於噴灑農藥和肥料。普林斯盧購入了一台中國農用無人機，為附近26家農場提供服務。



普林斯盧說，農業無人機的優勢在於高效。他給記者算了一筆賬：人工給40公頃甘蔗林噴灑農藥需要30至40人奮戰一整天，而使用無人機作業僅需三人即可完成。在地形陡峭的種植區，無人機單機日作業量可達90公頃，在平緩地帶甚至能達到每天170公頃。



完成第一片甘蔗林的農藥噴灑後，21歲的飛手盧修斯·迪普萊西輕輕撥動手中的搖杆，無人機迅速返航，緩緩降落在他面前。兩位地勤人員迅速為其換上電池、重新裝滿藥劑。



“無人機的操作看似複雜，實則非常簡單。只要事先設定好，起飛後基本是全自動作業。”迪普萊西邊操作邊告訴記者，無人機可以在作業前通過3D地形勘測確定安全飛行的高度和速度，飛手也可實時調整噴幅、噴灑流量和藥液霧化顆粒大小，實現精準噴灑。相比之下，以前使用直升機噴灑農藥因飛行速度快、高度高，作業時農藥易隨風飄散，不僅污染環境，還可能影響周邊農作物。



“中國的無人機技術幫助我們實現了農作物的精細化管理。”普林斯盧說，與直升機只能進行大範圍統一劑量的噴灑作業不同，無人機可以根據不同農作物的實際生長需求，分區域調節藥劑噴灑量。