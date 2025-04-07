美軍空襲也門西部島嶼

中評社北京4月7日電／據新華社報導，薩那消息：據胡塞武裝控制的馬西拉電視台6日報導，美軍當天早些時候對位於紅海的也門卡馬蘭島發動了多次空襲。



報導說，美軍對卡馬蘭島上的不同目標發動了5次空襲。卡馬蘭島是也門西部荷台達省的一部分，該省實際被胡塞武裝控制。報導沒有說明空襲造成的傷亡情況或設施損壞程度。



美國尚未就此次襲擊發表聲明。



另據也門醫療部門和媒體6日消息，美軍5日對也門北部城市薩達的目標進行了空襲，已造成2人死亡、9人受傷。