奧巴馬質疑關稅戰“對美沒好處”

中評社北京4月7日電／據香港文匯報報導，美國前總統奧巴馬近日批評美國總統特朗普第二個任期的施政，他又不認為特朗普宣布的新關稅“對美國有好處”。



美國有線新聞網絡（CNN）報導，奧巴馬嚴厲批評特朗普打擊非法移民和異見人士，以及恫嚇新聞媒體和律師事務所等行為。奧巴馬上周在美國漢密爾頓學院舉行的一場對談中說，“這是我這一段時間以來首度公開發言，我已觀察一段時間。想像一下，如果我做了特朗普現在做的任何一件事會怎麼樣。那些現在保持沉默的黨派，難以想像他們會容忍我或許多我的前任者，做出與特朗普相同的行為。”



批白宮侵犯人權



奧巴馬進一步稱，他不認為特朗普宣布的新關稅“對美國有好處”，但他更憂心的是白宮侵犯人權。奧巴馬表示，“我更擔心大學若不拋棄一些行使言論自由權的學生，就會受到聯邦政府威脅。若白宮可以對律師事務所說，你們替我們不喜歡的黨派辯護，我們就會把給你們的生意全部抽走，或是實際上禁止你們替人辯護。這種行為與我們作為美國人的基本守則相違背。”



美國加州民主黨籍州長紐瑟姆則急忙發聲與特朗普“切割”。他上周五（4月4日）宣布加州將與計劃對美國實施報復的國家建立“戰略關係”，敦促這些國家將加州製造的產品排除在報復性關稅之外。他強調特朗普並不代表所有美國人，尤其是加州民眾，加州支持全球貿易關係穩定。