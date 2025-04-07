美國“對等關稅”： 單邊霸凌，損人害己

中評社北京4月7日電／據人民日報報導，美國“對等關稅”計劃招致國際社會強烈反對——



單邊霸凌，損人害己



美國政府日前拋出所謂“對等關稅”計劃，擬對所有貿易夥伴加征關稅。美方此舉立即招致國際社會強烈不滿和明確反對，多國已經或正在制定措施加以反制。國際社會普遍認為，美方做法嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產供鏈穩定，是典型的單邊霸凌做法。



“在貿易戰中沒有贏家”



聯合國秘書長古特雷斯的發言人迪雅里克4日回答記者提問時說，古特雷斯認為“在貿易戰中沒有贏家”，“我們現在擔心的是那些最脆弱、最缺乏能力應對當前挑戰的國家”。迪雅里克表示，貿易戰將對聯合國推動實現可持續發展目標帶來負面影響。



歐盟委員會主席馮德萊恩宣布歐盟將對美國“對等關稅”政策採取反制措施。首批反制措施聚焦於美國鋼鐵和鋁製品，涉及金額達260億歐元，將於4月中旬統一生效。歐盟還啟動了“反脅迫機制”，未來可能擴大至數字服務稅領域。歐洲央行行長拉加德警告稱，“對等關稅”將對全球經濟產生負面影響，對歐洲經濟同樣會造成衝擊，歐盟在多個領域正減少對美國的依賴。



澳大利亞總理阿爾巴尼斯3日批評美國關稅政策沒有邏輯依據，違背澳美兩國夥伴關係基礎，直言“這不是朋友的行為”。



斯洛伐克總理菲佐表示，美“對等關稅”將嚴重衝擊斯洛伐克汽車製造、制藥和半導體等支柱性產業，所有歐盟成員國都將因美關稅而加重負擔。