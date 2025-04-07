中評社北京4月7日電／據人民日報報導，4月4日，聯合國人權理事會第五十八屆會議在瑞士日內瓦閉幕。會議期間，中國代表通過國家發言、共同發言、合辦活動等多種形式，積極闡釋中國特色人權理念主張，全面宣介中國全國兩會精神與中國人權發展成就。中方以更加積極有為的姿態參與國際人權合作，為完善全球人權治理貢獻中國方案，與各方共同開創全球人權事業美好的未來。



中國始終堅持以人民為中心的人權理念



中國堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享，讓人民過上幸福生活，堅持把尊重和保障人權作為治國理政的一項重要工作，推動中國人權事業實現跨越式發展，走出了一條適合本國國情、順應世界潮流的人權發展道路。中方強調，要對以人權為借口干涉他國內政，置國家主權、安全和老百姓生命安危於不顧的言行堅決說不。要將生存權和發展權作為首要基本人權，在維護國家主權、安全和尊嚴的前提下，統籌兼顧個人權利和集體權利，協調增進政治、經濟、社會、文化、環境、教育等各項權利，使各類權利相互促進、相輔相成。



3月14日，中國代表發言宣介中國在經濟發展、社會進步和人權保障方面取得的重要成就，指出今年的《政府工作報告》提出，推動更多資金資源“投資於人”、服務於民生，充分體現了中方以人民為中心的人權理念。中國加強新就業形態勞動者權益保障，提高居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準，大力發展銀發經濟，強化失能老年人照護；發展全過程人民民主，確保人民依法通過各種途徑和形式管理國家事務，管理經濟和文化事業，管理社會事務。



3月20日，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭在會議國別人權問題環節發言表示，中國始終堅持以人民為中心的人權理念，把維護人民利益作為根本出發點和落腳點。中國始終尊重各國人民自主選擇的人權發展道路，也以自身實踐為豐富發展人類政治文明作出貢獻。



對將人權問題政治化的言行堅決說不



促進和保護人權是全人類的事業，需要大家共同商量、共同努力。中國始終堅持以人類前途為懷、以各國福祉為念，做國際合作的踐行者、文明互鑒的推動者、人類命運共同體的建設者。