中評社北京4月7日電／據新華社報導，數十年來，德國在美國紐約市曼哈頓地區的美國聯邦儲備銀行保險庫內存了1200多噸黃金儲備，按照當前價格總值上千億歐元。據德國、英國等西方國家媒體近期報導，眼見本屆美國政府經濟政策陰晴不定、對包括歐洲盟友在內的貿易夥伴打出“關稅亂拳”，德國再次出現將黃金儲備撤出美國的呼聲。



黃金存美國不放心 德國議員呼籲“點清楚，往回搬”



綜合德國《圖片報》、英國《每日電訊報》等媒體報導，在第二次世界大戰後建立的美元與黃金掛鈎的布雷頓森林體系下，德國依靠長期出口盈餘積攢了僅次於美國的黃金儲備量，目前官方存量為3352噸，其中約1236噸存在美聯儲銀行，即超過三分之一存放在美國。德國原意是想在需要緊急融資時方便兌換成美元，且認為在冷戰時期存放美國可能比存放歐洲更安全。目前，德國所持黃金中，約一半的量存在本國金融中心法蘭克福的金庫，另有13%存在英國首都倫敦。



然而，美國新一屆政府把整個歐洲聯盟也放進加征高額關稅的目標名單中，顯示出美國正倒向更加“孤立主義”的政策，德國等與美國經貿關係緊密的歐盟主要經濟體首當其衝。歐盟在震驚之餘不得不醞釀反制措施。德國開始反思是否調整各方面的對美依賴關係，包括對存美黃金儲備的安全性提出質疑。



正在參與組建新一屆德國聯邦政府的德國中右翼政黨基督教民主聯盟內部，一些高層人士正呼籲重新評估延續了數十年的“黃金存美”安排，理由是擔心美國不再是德國的“可靠夥伴”。



基民盟議員、前聯邦議院國務秘書馬爾科·萬德維茨數年前就提出定期檢視乃至撤出存美黃金儲備的建議。他日前對《圖片報》說，在當前形勢下，“這個問題自然又再浮現”。基民盟籍歐洲議會議員馬庫斯·費貝爾附議，並要求德意志聯邦銀行即央行代表“親自清點那些金條並將結果記錄在案”。



歐洲納稅人協會發言人米夏埃爾·耶格爾說：“在這一全球政治權力變局時期，德意志聯邦銀行和聯邦政府應該展現遠見，將德國黃金儲備從美國撤回本土。尤其當下柏林和布魯塞爾方面正在討論新增巨額債務問題，我們需要在遇到緊急狀況時能夠立刻獲取全部黃金儲備。”



他建議德國將所持黃金“盡快全數挪到法蘭克福存放，或至少是放在歐洲”。眼下，德國至少要先全面清點存在紐約的黃金。