美國“關稅風暴”　招致多國媒體抨擊

中評社北京4月7日電／據央視新聞報導，美國激進的關稅政策令全球股市經歷劇烈震蕩，並在全球供應鏈中引發衝擊波。世界經濟格局將發生哪些變化？ 來看相關報導。



坦桑尼亞《公民報》：加劇非洲國家經濟增長壓力



美國宣布對所有貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，是對全球貿易體系的又一次打擊，依賴對美出口的國家將首當其衝。分析稱，南方國家的就業與工業鏈或遭嚴重衝擊，尤其是非洲國家，在債務壓力與外需疲軟的雙重夾擊下，將面臨更高通脹和更嚴峻的增長壓力。長期來看，這可能促使全球南方國家加快尋找替代市場，推動全球貿易格局重構。



法國24小時新聞台：是時候與美國拉開距離了



美國的關稅政策令其盟友意識到，是時候在經貿領域與美國拉開距離了。法國總統嚴厲批評美國的做法“粗暴且毫無理由”，並敦促法國企業“暫停”在美國的投資。加拿大專家認為，美國對加拿大的根本利益構成了極大威脅，迫使加拿大不得不去其他地方尋找替代。加拿大正考慮建設新的油氣管線和港口，目的就是減少對美國的依賴，把其資源推向亞洲和歐洲市場。



新加坡《聯合早報》：美國打錯了算盤



美國的如意算盤是，遍布世界的各大企業在知道自己的產品要被加征關稅後，重新調整戰略，改為在美投資建廠。但資本已經流向低成本處，短時間內轉移生產鏈和供應鏈幾乎不可能，最終結果只會導致終端市場漲價。由此帶來的負面影響，可能成為壓倒所謂“讓美國再次偉大”的最後一根稻草。對於大多數美國民眾來說，有一件事是無法接受的，那就是看著自己的錢包縮水。