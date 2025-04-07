美專家：關稅政策是95年來最嚴重政策失誤

中評社北京4月7日電／據央視新聞報導，美國宣布徵收所謂“對等關稅”遭到美國經濟學家的批評。專家直言，這一關稅政策是美國九十五年來最嚴重的政策失誤。



1928年，胡佛競選美國總統時，為了拉選票承諾加征關稅。1930年，已經身為總統的胡佛簽署了《斯穆特－霍利關稅法》，將關稅擴展至2萬多種進口商品，致使相關國家紛紛採取報復措施。幾年間，美歐貿易量銳減三分之二，全球貿易遭受重創，同時也讓美國上世紀30年代的大蕭條更加嚴重。看似精明的加征關稅，最終卻“搬起石頭砸了自己的腳”。對此，賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授傑裡米·西格爾表示，美國政府並沒有從近百年前的教訓中吸取經驗。



美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院教授傑裡米·西格爾稱：“我認為這是95年來最大的政策錯誤，1930年6月13日，參議院通過了《斯穆特－霍利關稅法》，這被稱為美國國會歷史上最具災難性的立法之一。我不知道為什麼特朗普沒有從中吸取教訓。由於這次全球範圍的加征關稅衝擊，美聯儲必須降低利率，當然美國肯定會面臨更高的通貨膨脹，這就是一種自殘行為，這完全是自擺烏龍，本來就不應該發生。”



另據美國有線電視新聞網報導，美國特洛伊州立大學經濟學教授約翰·達夫警告說，美國政府將關稅政策視為潛在財政來源，試圖借此償還國債並且為國內減稅計劃提供資金。而這種戰略猶如走鋼絲——如果引發各國聯合反制，恐將釀成災難性後果，美國很可能陷入以全球25%經濟體量對抗全球其餘75%經濟體量的困境。