汪曙申：特朗普可能加劇台海不穩定

中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申（主辦方供圖） 中評社香港4月8日電（記者 盧哲）由上海國際問題研究院、中國社會科學院台灣研究所、上海市台灣研究會共同主辦的“兩岸關係發展態勢與內外影響因素”研討會日前在上海舉行。中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申表示，美國不改變霸權邏輯和零和思維，對中國統一的歷史進程採取抵制與阻撓的立場，將使台灣問題演變為中美價值觀和戰略利益的重大衝突點。特朗普2.0的交易思維和訛詐策略可能加劇台海地區的不穩定狀態。立足於大歷史和大戰略的邏輯，中國不致力於在印太地區或者全球範圍挑戰美國的地位，但毫不動搖追求國家的完全統一和中華民族偉大復興，努力在這一歷史進程中積極管理和穩定中美關係。對於特朗普2.0和賴清德“台獨”挑釁，中國政府將突出“反台獨”“反干涉”並重，加強風險控制和局勢塑造，堅定不移推進祖國統一大業。



汪曙申表示，2025年1月20日，特朗普就任美國第47任總統。與2017年1月首次以商人身份、反建制派入主白宮有所不同的是，這次特朗普回歸擁有了更大的授權。他在2024年11月美國總統選舉中獲得的普選支持票，超過了民主黨參選人卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）。而且在第119屆國會中，參議院共和黨占據53席、民主黨47席，眾議院共和黨擁有220席、民主黨215席。按照政治學概念，特朗普的第二個任期擁有“一致政府”的執政優勢。若考慮到美國聯邦最高法院大法官中的保守派位居多數，特朗普成為強勢總統更增添了司法權上的有利因素。特朗普在達沃斯世界經濟論壇上的視頻講話稱，“這是美國人民的一項重大授權，是多年來從未有過的。”同樣，特朗普已不再是第一任時期的政治素人，對美國政治經濟、“深層政府”和對外關係有了更深層次的理解與認知。這都意味著特朗普2.0呈現不同的權力基礎和執政狀態。



汪曙申表示，在特朗普2.0時期，美國政黨極化特徵日益顯著，兩黨的政治光譜並非往中間靠攏，而是向兩個極端移動。特朗普反建制的特質未根本改變，傾向於實用主義和改變現狀，挑戰傳統規則、規矩、規制。這種特質在特朗普1.0時期的對台政策上屢見不鮮。特朗普2.0政府承接的是拜登執政四年進一步虛化的一個中國政策，“與台灣關係法”和對台“六項保證”對中美三個聯合公報構成了更大程度的對衝與解構。在“台灣是中國的一部分”“中國對台灣擁有主權”等核心敏感問題上，特朗普2.0政府可能將涉台議題“工具化”“籌碼化”，加以利用對中方進行施壓、敲詐。美國“深層政府”和特朗普政府的戰略鷹派也不排除影響甚至“挾持”特朗普的政策，朝著支持“台獨”議程的方向破壞台海現狀，阻撓中國的統一戰略。



汪曙申認為，在特朗普2.0時期，介入台海地區的政治與安全，依然是美國印太地緣戰略的目標。基於國內政經優先和戰略內顧，特朗普客觀上需要防止出現台海衝突，避免直接捲入戰爭。“戰略模糊”仍是特朗普2.0時期台海政策的內涵。在2024年美國總統選舉中，特朗普、副總統萬斯（J.D. Vance）、國家安全事務助理邁克·華爾茲（Mike Waltz）都在不同場合表達了維持“戰略模糊”的傾向，企圖在關於協防台灣的問題上，既保持有效威懾，又維持策略靈活。這並不意味美國將改變以不對稱思維“武裝台灣”的政策，特朗普2.0時期對台灣的武器出售、軍事合作、防務產業整合將繼續推進，美國在第一島鏈周邊軍事演習的規模和頻次大概率會增長，從而導致台海地區的安全風險增大。在俄烏和巴以“兩場衝突”中，美國強大的“軍工複合體”獲取暴利，其在共和黨執政之下將向台灣當局索取更高額的軍購費用。