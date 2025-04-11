陳桂清：台灣政局空轉混亂背後有三大原因

中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清（主辦方供圖） 中評社香港4月11日電（記者 盧哲）由上海國際問題研究院、中國社會科學院台灣研究所、上海市台灣研究會共同主辦的“兩岸關係發展態勢與內外影響因素”研討會日前在上海舉行。中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清在會中表示，縱觀當前台灣政局發展演變，“鬥”“亂”“空”成為三大主題詞。近年朝野政黨競鬥凶狠激烈，政黨內部厮殺暗潮湧動，政壇怨氣戾氣四處彌漫,政局亂象叢生亂勢加劇。島內政局演變的這一態勢，與賴清德的“鬥雞性格”、民進黨的“綠色獨裁”、台灣政治體制的短板缺陷有著密切關係。體制的短板，加上當權者的狂妄，共同造就了當前島內政局的混亂空轉亂象。未來如果當政者繼續恣意妄為，台灣政治必將陷入更加混亂無序的深淵。



陳桂清表示，觀察當前台灣政局演變態勢主要有兩條線。一條是朝野政黨權力鬥爭的“主線”，一條是政黨內部派系爭鬥的“副線”。這兩條線串聯起當前島內政治運行軌跡。“主線”的具體表現是民進黨掌控的行政權、司法權與在野陣營（國民黨與民眾黨）掌控的立法權之間的激烈搏鬥。“副線”的具體表現是島內主要政黨內部圍繞2026年“九合一”選舉提名及黨內權力格局展開的明爭暗鬥。從“主線”上看，朝野政黨競鬥凶狠激烈。從“副線”上看，政黨內部矛盾暗潮湧動。



陳桂清認為，台灣政局空轉混亂，既與掌權者“蠻幹”“鬥狠”的政治特性有關，也跟島內政治體制“不成熟”有關。



首先，“罪魁禍首”是賴清德的“鬥雞性格”。陳桂清說，賴清德被媒體稱作“台獨鬥雞”。其出身貧苦礦工家庭，童年艱苦，但從就學到就業基本上都是“人生勝利組”，“這種劇烈起落，讓賴清德的自卑與自尊無處安放、直接對撞，養成了濃烈的鬥爭血性”與“孤芳自賞”“自命不凡”“頑固執拗”“剛愎自用”的政治性格。“他希望超越自己遇到的每一位‘強者’，因為不超越就會被潛意識中的自卑感淹沒；同時又深信自己有超越‘強者’的能力”。這種“鬥雞性格”伴隨其從政一生。