方錦程：兩岸融斷、和戰對抗升級

中國社科院台灣研究所副研究員方錦程（主辦方供圖） 中評社香港4月9日電（記者 盧哲）由上海國際問題研究院、中國社會科學院台灣研究所、上海市台灣研究會共同主辦的“兩岸關係發展態勢與內外影響因素”研討會日前在上海舉行。中國社科院台灣研究所副研究員方錦程表示，賴清德去年5·20上台後，頑固堅持“抗中拒統謀獨”路線，蓄謀推動“台獨”新論述、新工程，兩岸關係進入全面“冷對抗”。但中國大陸牢牢把握兩岸關係主動權主導權，堅定有力開展反“台獨”、反干涉鬥爭，堅實推進兩岸和平發展、融合發展，不斷塑造祖國必然統一大勢，推動兩岸關係克難前行。最突出的一條主線：謀“獨”與遏“獨”較量貫穿始終；最凸顯的兩對矛盾：“融與斷”“和與戰”對抗升級；最需警惕的三大風險：“法理台獨”、美台勾連與國際交鋒。



方錦程提出，最突出的一條主線：謀“獨”與遏“獨”較量貫穿始終。方錦程表示，賴清德上台後，毫不掩飾“務實台獨工作者”的底色，公然鼓吹“兩國互不隸屬”的“新兩國論”，並在多場合以“祖國論”“落地生根論”等包裝兜售“新兩國論”。企圖以“中華民國”借殼上市“台獨”，進一步完善“台灣國家”元素、改變兩岸關係性質，以隱蔽手法、以漸進方式推動“法理台獨”邁出新步伐。其用心更加險惡，挑釁意味更濃，嚴重加劇兩岸緊張局勢。



大陸充分研判賴清德的“台獨”本性及其謀“獨”意圖，對“賴氏台獨”採取冒頭就打、隨時出手、步步進逼的打擊策略，形成政經軍法一體遏“獨”的高壓態勢。針對賴“就職演講”“雙十講話”的謀“獨”挑釁，中國人民解放軍開展“聯合利劍—2024A”“聯合利劍—2024B”演習，對賴宣揚台獨分裂予以堅決懲戒。2024年6月國務院關稅稅則委員會對原產於台灣地區的134個稅目進口產品終止適用ECFA協定稅率，9月再停止執行對台灣34項農產品免征進口關稅政，懲治賴當局煽動兩岸對立對抗和經濟“脫鈎斷鏈”。2024年6月兩高三部聯合印發《懲“獨”22條意見》，對依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的總體要求、定罪量刑標準和程序規範等作出明確規定，展現懲“獨”的堅定決心和意志。



方錦程說，從效果看，我遏“獨”組合拳沉重打擊了“賴氏台獨”的囂張氣焰，賴清德不敢公然叫囂“台獨”，島內民眾清醒認識到不可能“台獨”。但也要看到，賴“台獨”立場絲毫未變、謀“獨”手法更加隱蔽，島內盼“獨”民意不易扭轉、外部助“獨”勢力蠢蠢欲動，兩岸之間謀“獨”與遏“獨”的較量仍將持續，台海緊張局勢短期內恐難緩解。