中評鏡頭：城固蓮花池村十年鄉村振興路

兩岸媒體參訪團4月7日走進陝西城固縣蓮花池村，實地探訪這個融合千年歷史底蘊與現代鄉村振興實踐的秦巴村落。（中評社 姜宜芃攝） 中評社漢中4月12日電（實習記者 姜宜芃）兩岸媒體參訪團4月7日走進陝西城固縣蓮花池村，實地探訪這個融合千年歷史底蘊與現代鄉村振興實踐的秦巴村落。站在村委會廣場遠眺，工廠化水產養殖車間與青磚黛瓦的特色民居相映成趣，折射出十年間從傳統農耕到產業興村的深刻變遷。



作為城固縣農村產權制度改革試點，蓮花池村2017年成立股份經濟合作社，通過土地集約化運營吸引4家企業落戶，形成智慧漁業、食用菌業、工廠化水產養殖、鄉村旅遊四大支柱產業。智慧漁業發展方面，城固縣蓮花街道辦事處著力盤活農村資源、資產、資金，不斷培育壯大集體經濟，加速產業集群發展，蓮花池村股份經濟合作社和浙江淡水研究所合作，引進循環水＋高位池新型工廠化養殖技術，開創了城固縣漁業轉型升級的新模式。高端菌業發展方面，蓮花池村搭建了300m2現代農業觀光體驗區，通過視頻、現場模擬種植等方式向大眾展示人工規模栽培羊肚菌、大紅菇的生產出菇過程，向大眾科普現代農業的優勢特點；同時，設計食用菌采集、分包、接種等環節讓遊客參與體驗。在產業振興方面，蓮花池村為全縣培育生產羊肚菌菌種1.8萬畝，實現產值8000餘萬元，創造勞動就業崗位150餘個，發放勞務工資400多萬元，僅此村集體直接增收36萬元餘元，並輻射帶動周邊鎮村規範種植羊肚菌萬餘畝。



據當地工作人員介紹，蓮花池村工廠化養魚車間單池年產達6萬斤，產值突破億元；村民在家門口就能實現日薪百元穩定就業，合作社年分紅28.2萬元。在產業帶動下，近五年吸引十餘名大學生返鄉創業，昔日“空心村”煥發新生機。



在股權運作方面，村“兩委”以“產改”為機遇，結合村情整合土地資源，探索土地經營權新模式，成立了股份經濟合作社。按照“尊重歷史、照顧現實、程序規範、群眾認可”原則，制定方案，發布公告，摸底登記，經村民會議表決後公示。界定成員，全村1379名股東，586.71畝土地、資金500萬元入股合作社



漫步村中，法治元素與歷史文脈處處可循。作為全國法治示範村和治理示範村，全村實現監控無死角覆蓋，污水管網全處理，文體設施完備。村史館內，仰韶文化遺址、漢代韓信點將台等歷史遺存與現代鄉村振興展陳形成時空對話。