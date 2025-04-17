中評現場：兩岸媒體人座談助力鄉村振興

兩岸媒體參加“發揮媒體作用 助力鄉村振興”座談會，並對陝南地區鄉村振興發表看法。（中評社 姜宜芃攝） 中評社北京4月17日電（實習記者 姜宜芃）4月7日，一場跨越海峽的鄉村振興主題媒體座談會在陝西漢中舉行。來自兩岸多家媒體代表與在地實踐者齊聚一堂，圍繞“千萬工程”漢中實踐展開深度對話。



漢中市脫貧辦專職副主任陳寶善首先闡述了全市鄉村振興戰略實施情況，並介紹了五大重點工作推進情況。



第一，築牢糧食安全壓艙石。面對“誰來養活中國”的時代之問，陳寶善亮出漢中答卷：全市創新推廣“郵輪作”1253模式，實現畝產千斤糧、200斤油、5000元產值、3000元純收益，該模式已列入全省農業技術推廣名錄。在城固縣五郎廟鎮，連片油菜花海與智慧農田相映成趣，23.3萬畝高標準農田建設引入“四方簽字”監管機制，施工方、監理方、鎮村代表和群眾代表共同參與質量把控。2024年全市糧食總產達110萬噸，較脫貧攻堅初期增長47%，其中有機認證農產品監測合格率持續保持98%以上。



第二，織密防返貧監測網。“我們給90萬農戶建立了數字畫像。”陳寶善表示，漢中已建立防返貧監測系統，4993名網格員動態采集4.6萬監測對象數據。在鎮巴縣黎壩鎮移民安置點，搬遷戶張建國通過＂企業＋合作社＋農戶＂模式發展茶園民宿，家庭年收入突破8萬元。全市580個移民安置點配套產業園區，戶均就業率達93%，35萬脫貧人口通過＂雨露計劃＂掌握實用技能，形成＂培訓－就業－增收＂良性循環。



第三，激活特色產業新動能。走進南鄭區黃官鎮藤編工坊，非遺傳承人李淑芳正指導台灣青年製作文創產品。“像這樣的產業融合案例，我們培育了127個。”陳寶善介紹，全市打造茶、藥、菜、菌、漁五大產業集群，漢中仙毫品牌價值突破40億元，洋縣朱鹮生態米每公斤售價達36元。在智慧農業示範園，物聯網系統實時監控魚稻共生系統，這種＂空中養魚、水下種稻＂的模式使畝均收益提升至1.2萬元。



第四，繪就千萬工程新畫卷。漫步漢台區河東店鎮，白牆黛瓦的民居與千年荷塘相得益彰。陳寶善以該鎮為例解讀“千萬工程”實施路徑：87%的農戶完成無害化廁所改造，42%的自然村實現污水集中處理，97%的垃圾實現分類收運。在留壩縣火燒店鎮，由台商參與設計的＂天空書屋＂成為網紅打卡點，傳統村落煥發新生機。全市建成省級示範村141個，打造出＂移步換景、全域皆美＂的鄉村新貌。