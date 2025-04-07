尹錫悅被罷免後　各政黨進入“選舉模式”

4月4日，民眾在韓國首都首爾的韓國憲法法院附近慶祝尹錫悅彈劾案獲得通過。（圖源：新華社） 中評社北京4月7日電／據新華社報導，尹錫悅被罷免總統職務後，韓國各政黨進入“選舉模式”，為即將舉行的總統選舉備戰。韓國媒體6日援引消息人士的話報導，下屆總統熱門人選、最大在野黨共同民主黨黨首李在明或於9日辭去黨首職務，正式加入選戰。



根據韓國憲法，總統被罷免後，須在60日內舉行新一屆總統選舉。按媒體說法，韓國代總統、國務總理韓德洙等高級官員已就6月3日舉行總統選舉達成初步共識。外界預計，韓德洙最早有望於本月8日敲定選舉日期。



共同民主黨消息人士表示，由於時間緊張，該黨將於一周內組建選舉管理委員會。李在明可能在9日辭去黨首職務，全力投入競選。



在下屆總統熱門人選民調中，李在明現階段以絕對優勢領跑。不過，共同民主黨內也有一些人向他提出挑戰。前國會議員金鬥官定於7日宣布參選，屆時他將成為該黨首名正式宣布加入這場總統選戰的成員。去年8月，金鬥官曾與李在明競爭共同民主黨黨首，最終落敗。



共同民主黨其他潛在參選人包括前慶尚南道知事金慶洙、京畿道知事金東兗、前國務總理金富謙等人。



執政黨國民力量黨方面，雇傭勞動部長官金文洙是否參選備受關注。近期多項民調顯示，金文洙在保守派陣營潛在參選人中支持率領先。其他有意參選者包括國民力量黨前黨首韓東勛、大邱市長洪准杓、首爾市長吳世勛、國會議員安哲秀等人。



如果總統選舉日期定在6月3日，參選者須在5月4日前辭去部長級官員、地方政府負責人等職務。國民力量黨和共同民主黨等各黨預計在4月底前確定總統候選人，近期將發布相關日程安排。