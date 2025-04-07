中評社北京4月7日電／網評：建強新時代高校教師隊伍



來源：光明日報 作者：胡金焱



日前，教育部在湖北省武漢市召開教育家精神鑄魂強師行動推進會暨2025年教師隊伍建設重點工作部署會，學習貫徹習近平總書記關於教育的重要論述和全國教育大會精神，部署新時代高水平教師隊伍建設重點工作。



加強教師隊伍建設是建設教育強國基礎工作。高校是吸納攬儲人才的“蓄水池”，是城市招才引智的“橋頭堡”。打造高水平的高校教師隊伍，是高等教育高質量發展的內在要求，也是引領發展、增強服務社會能力的客觀需要。



習近平總書記指出，建設教育強國是一項複雜的系統工程，需要我們緊緊圍繞立德樹人這個根本任務，著眼於培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。這一要求明確了教育的方向和目標，為新時代教育事業的發展提供了根本遵循。新時代高校教師應以教育家精神鑄魂育人，引導學生堅定理想信念，永遠聽黨話、跟黨走。將教育家精神內化為立德樹人的思想動力。教師是學生健康成長的領路人。加強教師自身建設，要以理想信念、道德情操為魂魄，厚植家國情懷；要以育人智慧、躬耕態度為血肉，養成扎實的功底、過硬的能力、勤勉的態度、科學的方法；要以仁愛之心、弘道追求為情感，用職業情懷塑造心靈、傳承知識。當前，各地和高校應定期組織教師參加各類培訓，包括教育教學理論、教學方法、學科前沿知識等方面的培訓，幫助教師不斷更新教育理念，提升教學能力和專業水平。例如，復旦大學組織青年教師沿著紅色足跡開展主題社會實踐，讓教師在實踐中感悟初心使命，將實踐成果轉化為教學科研中的鮮活內容。未來，應當充分發揮教師黨支部在教師思想政治工作中的戰鬥堡壘作用，加強對教師的思想引領和政治把關，提高教師的思想政治素質。也可以通過設立各類教師榮譽獎項，如優秀教師獎、師德標兵獎等，對在立德樹人工作中表現突出的教師進行表彰和獎勵，增強教師的職業榮譽感和責任感。