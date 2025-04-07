網評：藏糧於地深耕固本　夯實糧食安全根基

中評社北京4月7日電／網評：藏糧於地 深耕固本



來源：光明日報 作者：徐素波



“洪範八政，食為政首。”近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》（以下簡稱《方案》），猶如一根定海神針，為築牢國家糧食安全防線注入強勁動能。《方案》以“藏糧於地，藏糧於技”戰略為核心，通過系統性、科學性規劃部署，將耕地保護與產能提升有機結合，為夯實我國糧食安全根基提供了關鍵路徑。



“藏糧於地”，是對耕地這一糧食生產命根子的深刻認知與堅守。黨的二十大報告明確提出，“牢牢守住十八億畝耕地紅線，逐步把永久基本農田全部建成高標準農田”，這體現了黨中央對耕地保護與糧食產能提升的高度重視。我國是人口大國，確保糧食穩定供應，是經濟社會發展的基本前提。而耕地作為糧食生產的根基，其質量高低直接決定著糧食產能。當前，我國耕地面臨著諸多挑戰，部分耕地質量偏低、水土流失、土壤退化等問題依然存在，一定程度上制約了糧食生產能力的提升。“藏糧於地”，把永久基本農田建成高標準農田，正是破解這些難題的關鍵之舉。



高標準農田建設，能夠帶來實實在在的增產效益。通過田、土、水、路、林、電、技、管綜合治理，高標準農田實現“一平”（田塊平整）、“兩通”（通水通路）、“三提升”（提升地力、產量、效益）。平整後的田塊，更便於機械化作業，降低勞動強度，提高生產效率；完善的水利設施，保障了農田旱澇保收，極大增強了抵禦自然災害的能力。數據顯示，截至2024年底，我國已累計建成高標準農田超過10億畝，建成各類田間灌排渠道1000多萬公裡，農田抗災減災能力有了明顯提升，實現了大災少減產、小災能穩產、無災多增產，為全國糧食連續多年豐產增產提供了重要支撐。



《方案》根據區域資源禀賦、耕作制度和行政區劃等，將全國高標準農田建設分為7個區域，明確不同區域工作重點，如優先在東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區開展建設，限制在生態脆弱區、沿海內陸灘塗等區域建設，體現了科學規劃、因地制宜的智慧。既充分發揮各地優勢，又避免盲目建設，實現資源的合理配置，確保高標準農田建設精準發力、高效推進。