山東農民楊長勝用智能設備打理八千畝麥田

中評社北京4月7日電／據人民日報報導，春風拂過，山東寧津縣保店鎮前楊西村麥田泛青。



村民楊長勝蹲在地頭，掏出手機，點開“寧農雲服”小程序，屏幕上跳出施肥方案：每畝40公斤復合肥，氮肥占比31%、鉀肥占比5%。



“神了！”老楊劃動手機屏幕仔細查看，“手機給麥田‘開方’，比咱老農民還明白。”



跟黃土地打交道30多年，老楊信的是“莊稼一枝花，全靠肥當家”。“啥時候追肥？用啥肥？全憑經驗。”老楊感慨，靠感覺估摸著施肥，有時也會拿不准，“前幾年春灌，尿素撒多了，麥苗不結穗，心裡那叫一個急啊。”



轉機來得巧。2021年，縣裡發展智慧農業，派出技術員下鄉，向村民推廣“天空地一體化”智慧農業大數據平台。老楊擺弄了半輩子鋤頭，起初一聽，還直撇嘴：“淨整花裡胡哨的，種地要能靠手機，騾子都能上樹哩！”



然而，隔壁趙書勇家的變化，讓老楊坐不住了。打眼一望，人家麥子躥得齊整，青汪汪一片惹人饞。“老楊，信我一回！”趙書勇拿出手機比劃，“手機就是新農機，比咱老輩人看天摸地准多了。我這畝產從500公斤躥到了650公斤。”



老楊心動了。保店鎮辦的智慧農業培訓班，他報了名。剛開始上課，老楊有點不適應，手指頭笨拙地在屏幕上點來點去。



“您就把這當‘新鋤頭’，點這裡，土壤墒情就出來了。”授課老師手把手教，老楊很快出師了。