打卡點交通隱患多　運輸署最快年中完成優化

游人在科士街打卡，須注意交通安全。（圖源：香港文匯報） 中評社北京4月7日電／據香港文匯報報導，打卡拍照上傳社交平台、CityWalk漫游街頭巷尾，是時下的旅遊風尚，香港正積極打造無處不旅遊的旅遊友善環境，吸引各地長短途旅客。香港文匯報記者日前在香港多個網紅打卡點和熱門游玩地現場直擊，發現部分打卡位存在較為嚴重的交通隱患。運輸署回復香港文匯報查詢時指，有關地區的步行環境優化措施，將於本年中、第三季內完成。據香港文匯報瞭解，部分工程將於暑期旅客高峰期進行。有區議員認為，須就有關情況提前告知旅客，並給出其他打卡點建議，一方面可利用機會主動推介，另一方面亦可避免讓旅客失望而歸。有立法會議員接受香港文匯報訪問時表示，建議特區政府和旅遊業可進一步調整思維，主動發現、主動管理、主動規劃熱門打卡區域，主動引導打造香港旅遊新亮點。



熱門打卡區域



清明節當日（4日）下午1時左右，香港文匯報記者在堅尼地城石牆樹現場所見，雖然警方已放置錐形路標在行人路上，並用橙色警示帶以劃分行人路與車道，但大部分遊客還是集中在車道打卡。下午1時半，香港文匯報記者在現場記錄，一分鐘平均有十多輛車駛過，直行車輛車速較快，準備在路口轉彎的車輛則會適當減速，但遇上有人在路上打卡，有司機會按喇叭作提示。



最高峰驚見70人停留打卡



值得注意的是，該打卡處附近停放的小巴有機會造成行駛車輛司機視線盲區，香港文匯報記者亦看到有車輛幾乎擦身駛過拍照的遊客。行人過馬路處站了很多遊客，故過馬路的市民亦會打斜過，或找其他位置過。



香港文匯報記者在此處觀察約40分鐘，最高峰現場同時聚集約70位遊客停留打卡。來自深圳的肖小姐比較謹慎，她在石牆樹一側車道拍了幾張照片，但擔心身側來車，不時用餘光或轉頭向旁邊留意小巴後面的車況。“感覺還是有點危險，不會超出小巴停放的區域。”若未來能把行人路加寬，她認為會便利大家打卡。



科士街是不少居民的必經之路，香港市民蘇同學表示，不介意遊客打卡，認為是宣傳當區特色的好事，但走出馬路就不太理想，若政府擴闊行人路都是合適的安排。香港市民黎先生表示，歡迎遊客來玩，建議政府可以安排人員在此處溫馨提示遊客如何安全打卡。