Coldplay即將登陸啟德

運輸署提醒市民應盡量乘搭鐵路離場。（圖源：文匯網） 中評社北京4月7日電／據文匯網報導，英國樂隊Coldplay即將登陸啟德！運輸署今日在社交平台上發文，提醒市民注意體育園散場交通安排，盡量乘搭鐵路離場，同時表示已做好部署便利旅客過境。



運輸署提醒市民應盡量乘搭鐵路離場。港鐵會加密屯馬線和東鐵線班次，並安排空載列車候命； 前往港九新界各主要地區的特別巴士路線亦準備就緒。由於離場人士眾多，輪候的士的時間會較長，請耐心輪候。活動期間，體育園不設泊車位。主辦單位表示，今次有不少內地同海外觀眾，請大家預早計劃行程。運輸署在以下幾方面部署便利旅客過境：



港鐵：旅客可經大圍站接駁東鐵線往羅湖過境，最後一班列車晚上10：59由宋皇台站及11：01由啟德站開出。錯過尾班車往羅湖的旅客可到上水站轉乘276B或N73巴士往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘皇巴返回深圳；



特別巴士：今次新增兩條特別巴士路線，一條往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，讓旅客轉乘皇巴返回深圳；另一條往港珠澳大橋香港口岸同機場，便利他們轉乘金巴返回澳門或珠海，或經機場離港；



過境巴士：由體育園公司安排，便利旅客經落馬洲／皇崗口岸返回內地。大家記得預先購票，散場後現場不設售票。旅客可在啟德主場館2樓H閘外經扶手電梯到地面上落客區登車。請向永東直巴或中旅巴士瞭解票務詳情。



運輸署提醒市民還可透過“離場易”同運輸署“香港出行易”的最新消息，便捷入場，有序離場！