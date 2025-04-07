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將藍隧道3車頭尾相撞3人受傷
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2025-04-07 17:21:49
中評社北京4月7日電／據文匯網報導，將藍隧道往觀塘方向管道內發生交通意外，3人受輕傷。今日（7日）早上近9時，一輛田螺車沿將藍隧道管道往觀塘方向行駛，尾隨兩輛的士懷疑收掣不及，撞向田螺車的車尾，2名的士司機及1名的士乘客受輕傷，其中2人須送往聯合醫院治理。
受交通意外影響，將藍隧道往觀塘方向的慢線要封閉，現場交通擠塞。
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