將藍隧道3車頭尾相撞3人受傷

中評社北京4月7日電／據文匯網報導，將藍隧道往觀塘方向管道內發生交通意外，3人受輕傷。今日（7日）早上近9時，一輛田螺車沿將藍隧道管道往觀塘方向行駛，尾隨兩輛的士懷疑收掣不及，撞向田螺車的車尾，2名的士司機及1名的士乘客受輕傷，其中2人須送往聯合醫院治理。



受交通意外影響，將藍隧道往觀塘方向的慢線要封閉，現場交通擠塞。