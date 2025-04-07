全國省會城市開通手機安全回收處置服務

中評社北京4月7日電／據光明日報報導，中國資環集團手機安全回收處置示範項目日前順利完成試運行，開始面向全國省會城市開通手機安全回收處置服務。自4月3日起，全國各省會城市的消費者可通過“芯碎無憂”小程序下單，可以選擇上門現場破損服務，還可以選擇郵寄保密回收。手機的回收、流轉、拆解和破碎等全程可視化、可監控、可溯源。



大量的閑置手機沒有再利用，既存在安全隱患，也是資源浪費。同時，電子電器中含有金、銀、銅等貴金屬，具有很大的潛在價值。今年1月18日，中國資環集團手機安全回收處置示範項目在天津、汕頭啟動試運行，並發出手機安全回收利用第一單。試運行期間，以北京、天津、上海、深圳作為首批4個試點城市，不斷改進優化消費者體驗。



中國資環集團在銷毀過程中融合了先進的物理粉碎與火法冶煉技術。手機回收後，在保密車間經過安全拆解、機械破碎、末端熔煉，最終實現手機安全銷毀。同時，中國資環集團優化技術路線，將稀貴金屬有效提煉出來，既保障回收後個人信息不洩露，又實現資源循環利用。



中國資環集團肩負著打造全國性、功能性資源回收再利用平台的重要使命，手機安全回收處置是其聚焦主責主業穩步推進的一項重要工作，該示範項目打通了回收處置鏈、產業融合鏈、信息安全鏈等“三個鏈條”。廢舊手機因其數據安全和隱私保護方面的特殊性，在循環利用中必須特殊處理，中國資環集團與中國郵政強化合作，全面構建前端回收、中端涉密銷毀、末端拆解與高值化利用的全產業鏈循環利用體系，形成了可復制、可推廣、可規模化的商業模式。



中國資環集團黨委書記、董事長劉宇表示，下一步，中國資環集團將著力暢通資源循環利用鏈條，把手機安全回收處置模式逐步拓展到電腦、硬盤等電子電器全領域，形成全國性廢舊電子電器末端資源回收再利用平台、全國性廢舊電子產品梯次利用交易平台。