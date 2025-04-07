重慶高新區：給課堂裝上“智慧引擎”

中評社北京4月7日電／據光明日報報導，“同學們，今天我們做隨堂練習，接下來請大家在點陣紙上寫出主觀題的答案……”日前，在重慶科學城含穀中學校七年級（1）班的數學課上，教室前方的電子大屏上，遠端的主講教師正通過高清直播進行授課。



主講老師布置作業的話音剛落，學生們便開始在紙上作答，現場輔助教師則手持平板電腦在學生間巡視指導。



學生們提交答案後，不到一分鐘，電子大屏上就顯示出作業統計數據：完成率100%，正確率87%，錯誤率13%。緊接著，主講老師隨機調出一份有誤的答案進行講評，讓學生很快明白錯答的原因。



如今，這樣的“雙師課堂”在重慶高新區的中小學已成為常態。這背後是重慶高新區對教育變革的積極探索與實踐。



近年來，重慶高新區大力實施“新智慧教育”，創新構建從學生到課程數字教育變革體系。“雙師課堂”正是在這個架構下打造的一個智慧課堂場景。



“去年開始，我們引進‘點陣筆’智慧教育系統，如今在初中一、二年級進行試點。學生在印有點陣的紙張上書寫，書寫時筆尖附近的攝像頭會識別紙張上的點陣碼進行定位，並實時記錄書寫痕跡。這些數據會被收集分析，不僅能快速統計作業完成率和正確率，還能為教師瞭解學生學習情況提供詳細依據，讓教學更具針對性。配合‘雙師課堂’教學模式，課堂教學質量提升明顯。”重慶科學城含穀中學校黨支部書記、校長張國雄說。



在重慶大學城人民小學的課堂上，數字教育變革也已悄然發生。老師通過智慧黑板，將抽象難懂的幾何圖形通過切割變形、移動重組等方式，直觀形象地呈現給學生。學生們還可以自己動手，將所畫的平面圖形進行任意角度的旋轉，得到對應的立體圖形。