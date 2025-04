中評社╱題:美國對台灣當局“國際中文教育”戰略的扶持 作者:曾曉栩(廈門),廈門市台灣學會秘書長



【摘要】隨著中國綜合國力不斷提升,中文學習者數量持續攀升。美國政府從全政府、全領域、全方位與中國進行戰略競爭,在文化教育方面亦著力打壓“孔子學院”,導致留下了巨大的國際中文教學市場和空間。美國政府從國家安全層面出發,與台灣當局簽署的“美台教育倡議”,企圖扶持台灣當局來替代和填補因打壓中國大陸而產生的國際中文教育空間,確保民進黨當局服從美國戰略大局并維護美國利益和民主價值觀。特朗普1.0到拜登再到特朗普2.0,美國對華競爭打壓的鬥爭態勢并不會發生大的轉變,中國要堅定走自身發展道路,搞好高質量國際中文教育,建立對華友好的國際朋友圈,是應對美國以台分化國際中文教育格局的最佳利器。



進入21世紀,隨著中國綜合國力不斷提升,世界的經濟格局開始發生變化。中文被認為是“未來的語言”,中文學習者數量持續攀升,在2015年美國前總統奧巴馬提出“一百萬強”(One Million Strong)的倡議,希望在2020年之前達到100萬名美國的中小學生學習中文,培養和鞏固下一代全球領導力。然而自特朗普政府首次執政之後,美國政府轉變了以往對華接觸戰略,認為中國是唯一有能力、有意願挑戰國際秩序的戰略競爭者,確立了美國以中國為戰略競爭的重心、以長期競爭為主要基調的對華全面競爭戰略。拜登政府在2022年10月發布的《國家安全戰略》中稱中國是主要戰略對手。現在特朗普重返執政,其與拜登政府雖然戰術上略有不同,但是戰略上均從全領域全政府全方位,動員所有資源與中國進行戰略競爭,運用包括外交、經濟、情報、法律、軍事、文化等方面的策略,開啓與中國的全面競爭及施壓。在文化教育方面,包括國際中文語言教育政策也隨著美國反華共識的形塑與進化,發生了劇烈的變化。



語言教育不僅是語言本身,還是一個國家綜合實力的反映,涉及政治、經濟、文化、認知傳播甚至包含話語權主導權。美國對中國大陸打壓遏制力度加大,并且在遏制和打壓的進程中,進一步加強對民進黨當局的扶持,確保其服從美國戰略大局并維護美國利益,企圖以台灣來替代和填補因打壓中國大陸而產生的國際中文教育空間。



一、美國以意識形態威脅為由打壓中國國際中文教育



在中美建交後,美國對華實施接觸策略,隨著上世紀80年代以後中國實施改革開放政策,中美之間的文化商貿交流交往熱絡,文化考察、科學研究和聯合開發頻密,美國對華認知的建立得益於大量旅居美國的華裔學者和中文教育工作者的努力,也正是在這樣的背景下,中文語言教育需求急劇增加,在21世紀初,孔子學院得以蓬勃發展。孔子學院的目的在於推動中國語言和文化在世界的傳播以及通過語言和文化交流讓世界瞭解中國。從2004年11月21日在韓國開辦第一所孔子學院至2019年高峰期,中國先後在162個國家和地區的大學裡開辦了550多所孔子學院,以及1172多個中小學孔子課堂①,為對外傳播中華文化和推廣中文做出了巨大貢獻。



2017年4月在美國校園內提供中文教育及教授中華傳統文化課程的孔子學院數量達到103所。美國在開啓對華全面競爭後,面對中文熱仍然持續增溫的情形,特朗普政府指稱“中國大陸政府通過中文教育進行意識形態輸出”,孔子學院可能隨著中國軟實力的擴張成為宣傳中國政策和意識形態的工具,是中國政府在全球範圍內擴大其影響力和話語權的工具。2018年美國國會提出了《外國影響力透明法案》,要求孔子學院按照“外國代理人登記法案”進行注册。美國國務院2020年8月將孔子學院歸類為“外國代表機構”(foreign mission)。根據美國的相關法律,政府無權直接關閉孔子學院,但行政部門和國會卻聯手通過對開辦孔子學院的學校停發聯邦經費的方法來迫使一些大學放棄合作。在這種壓力下,美國國境內的孔子學院持續關閉直至近個位數。



2024年9月9日,美國國會衆議院在國會反華法案“中國周”中,再度直指孔子學院,提案并通過了《國土安全部限制孔子學院和中國相關實體法案》(DHS Restrictions on Confucius Institutes and Chinese Entities of Concern Act) ②,該法案規定從法案頒布12個月後開始的第一個財政年度起,國土安全部部長應確保與孔子學院或引發關切的中國實體有關係的高等教育機構沒有資格從國土安全部獲得任何資金,除非該機構終止與該孔子學院或受關注的中國實體的關係,也就是禁止向中國政府資助的教育機構提供補助。



不單單是針對孔子學院,美國國會把打壓中國影響力作為持續性目標任務,特朗普政府《2021財年美國政府預算》規定,投入3億美元設立“對抗中國惡意影響基金”,拜登政府進一步加大資源保障力度,在《2023財年美國政府預算》中,將“對抗中國惡意影響基金”提高至4億美元,目標在於消減中國在全球尤其是亞太地區的影響力。美國國會不滿足於衹在每年的財政預算案中列編經費打擊中國,而傾向於制定專門法予以強化,於是衆議院在2024年9月9日通過《對抗中國惡意影響基金授權法案》,該法案提出將在五年內向美國國務院和美國國際開發署撥款16.25億美元,用於打擊中國在全球的影響力,包括打擊與中國“一帶一路”倡議相關的舉措。



二、“美台教育倡議”扶持台灣在美式價值觀下改變中華文化海外影響力格局



美國政府打壓“孔子學院”後,留下了巨大的國際中文教學市場和空間,美國政府從國家安全角度出發,與台灣當局簽署“美台教育倡議”。“美台教育倡議”協助台灣在2030年前完成美台針對國際中文教育設定的戰略目標。美台雙方都認定“美台教育倡議”是一項戰略倡議,并且提升至國家安全層面來達成“華語文教育”的目標。這一倡議既是對台灣社會輸出美國一整套文化價值觀的倡議,也是企圖製造在中國大陸影響力之外學習中文的機會和環境,扶持台灣當局對中華文化海外影響力進行改造的戰略倡議,是美國對中國的國家安全戰略的一個組成部分。



2020年12月,美台簽署“美台教育倡議”(US-Taiwan Education Initiative)。根據“美國在台協會”(AIT)公布的備忘錄內容,美台雙方合作項目包括加強和擴大現有的雙向教育交流,例如增加富布賴特教學項目的中文教學部分,增加選送台灣中文教師赴美教學、支持台灣推廣“華語文測驗”(Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL)、探索美台英語及漢語師資和教學資源的整合機會、推廣台灣教育文化資源以鼓勵更多美國學生到台灣學習交流,并將語言的學習與交流上升到國家安全的層面,例如通過美國國務院的本傑明·吉爾曼獎學金項目(Benjamin Gilman)、“國家安全語言青少年倡議”(National Security Language Initiative for Youth)、“重要語言獎學金項目”(Critical Language Scholarship Program)等。2022年3月1日,由“美國在台協會”和台灣“外交部”舉辦“美台教育倡議”第二次高層對話,美台雙方制定了3至5年中長期發展計劃,在“美台教育倡議”架構下強化“雙邊合作,彰顯美台共享價值”。倡議強化美台之間“共享基於民主自由”的“共同價值觀”,突顯美國政府通過各種形式的文教交流,以美式價值觀改造現今的台灣社會的突出特點。



2021年2月時任 “美國在台協會”台北辦事處處長酈英傑(Brent Christensen)在接受“日經亞洲”(Nikkei Asia)訪問時說,在因應學習中文的興趣這方面,台灣能“扮演關鍵角色”,且應利用這個機會來宣傳“文化和民主”。據台灣《聯合報》2021年11月23日報道,台“國安會副秘書長”徐斯儉稱,面對全球中文教育的需求以及龐大商機,台灣正推出“華語教育2025計劃”。台“國安會”自2020年起與台“教育部”、“外交部”及“僑委會”合作推出“華語教育2025計劃”。



三、台灣對外開展“華語文”教育塑造國際社會對“台灣意識”的認知



雖然在英文中, “漢語、中文、普通話、國語、華語”都譯為“Chinese”,但台灣把對外國人包括第一語言不是中文的海外華人進行的中文語言文化教育稱為“華語文”教育,1972年以前,台方稱對外漢語時,“中華漢語”和“國語”兩詞并用,到1979年之後基本上都改稱為“華語文”。



在美國轉變對華戰略將中國視為戰略競爭對手之前的相當長一段時期內,台灣對外開展“華語文”教育的主要靠民間機構與大學推動,且多從產業方面進行配合布局,規模小,影響有限。在美台結盟之下,從2020年起,首次由“國安會”聯合“教育部”、“外交部”及“僑委會”從“國家安全”戰略的層面加大官方推動力度,成立相關跨部門機構,統籌“華語文”教育資源,擴展覆蓋面,以拓展其國際空間,強化全球布局的策略規劃,打造教學品牌,與中國大陸展開國際中文教育之爭。



馬英九執政期間,是把國際中文教育作為向外發展的產業政策來實施,在2012年制定《邁向華語文教育產業輸出“大國”八年計劃》(2013-2020)。



2016年蔡英文上台時,中國大陸主導著整個國際中文教育市場,孔子學院在全球尤其是歐美國家快速增長。蔡英文狹縫中求生存,提出“新南向政策”,台“教育部”配合推出了《新南向人才培育推動計劃(2017-2020)》。在兩岸交流交往趨冷、陸客赴台趨少之際,2017年台灣還啓動了“觀光學華語文”計劃,讓外國人士在台灣旅行時,瞭解台灣本土文化。蔡英文2020年連任後,依美反中之勢愈演愈烈,配合美國拜登政府以價值結盟在全球範圍內遏制中國的強烈需求,加緊推動海外“華語文”教育發展,在全球布局開拓海外華語市場,建立台灣“華語文”教育品牌。



2020年美台共同啓動“美台教育倡議”後,台灣當局以倡議的簽訂為契機,依托華人華僑學校、社會團體在歐美和“新南向”國家推動“華語文教育”,成立“台灣華語文學習中心”,以期將“華語文學習中心”打造成為展示台灣對外形象的窗口,通過語言文化教育活動的各種形式,以“台灣文化”割裂中華文明史觀,宣揚“台灣本土意識”以及所謂的“民主價值”,增加在國際社會的存在感,塑造國際社會對“台灣意識”的新認知。當前,“海外華語文教育”已成為台灣當局從國家安全層次來開展的工作重點,企圖在美國的扶助下改變國際中文教育的格局,為“台獨”理念提供國際空間。



(一)台灣“華語文教育”的組織機構



在美國的支持下,台當局將“華語文教育”視為拓展對外影響力的重要戰略工具,通過“華語文教育”培養友台中文人才,建立對台灣有利的外部影響。台灣“華語文教育”的組織機構主要為三大類別:行政部門、大學和民間教育機構。此外,部分台灣企業也成為了推動 “華語文”教育的新生力量。



1.行政部門



台“行政院”2011年成立“國際華語文教育推動小組”,負責協調各部門的資源整合和分工。



台“教育部”最初主要以補助的方式推動“華語文”教育,現在主要負責“華語文”教育的整體規劃、資金投入、教師選派、擴展海外教學市場、推動企業參與,在政策推動過程中協調各部門之間的工作。



2004年在中國大陸開辦孔子學院之時,台“教育部”設立“對外華語文教學政策委員會”,這是台灣地區首個負責規劃和推動“華語文”教育的官方機構。2006年5月成立的“對外華語文工作小組”負責規劃執行有關對外“華語文”教育事項,推展相關政策、協調跨部門計劃。2011年11月,“國際華語文教育推動指導委員會”成立,目標和責任更加清晰明確,統合全球“華語文”教育產業的資源及成果,進一步提高科技含量,建立全球“華語文”信息數據庫,建立“全球華語文信息網”。



台“僑委會”是在“國安會”指導下推廣華僑中文教育的主力執行機構,主要是落實“美台教育倡議”目標,向全球縱深布局,發展和建立與國際主流學校的聯繫網絡,向僑校提供台版“華語文”教材,以及落實“華語文”數字化海外教育工作。



2.台灣的大學



台灣地區大學在“教育部”的指導下參與“華語文”教育的整體工作,除在台灣島內進行“華語文”教學外,還進行海外“華語文”教育的推廣,負責“華語文”教師的培養與培訓,開展在綫學習課程的研發。



1956年,台灣地區第一家以漢語為第二語言的教學中心“國語教學中心”在台灣師範大學成立,1995年,在台灣師範大學成立了“華語文”教學研究所。2000年以後台灣地區的各大學相繼設立“華語文”中心、“華語文”教學研究所,“華語文”教學納入正規教育體系。



當前,台當局配套“美台教育倡議”推出了“優華語計劃”,加大與美國知名大學的合作,藉與美國名校合作項目的學術光環和影響力增加台“華語文”教育的社會影響力。



3.民間教育機構



1956年,“基督教語文學院”成立,1976年更名為“中華語文研習所”。1973年台《國語日報》成立了“財團法人國語日報語文中心”。1972年籌建“世界華語文教育學會”,1989年成立“蔣經國國際學術交流基金會”,2002年成立“台灣華語文教學學會”。像“財團法人高等教育國際合作基金會”這類民間學術團體實質上有著豐沛的資金來源,從財力上保障“華語文”教育的持續發展。特別是在台灣當局無法進入的國際場合,這些民間機構在台“外交部”和“教育部”資助下主動創造了不少機會,拓展所謂的“國際空間”,擴大台灣地區影響力,是推動 “華語文”教育不可忽視的力量。