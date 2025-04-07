中評社北京4月7日電／網評：新技術服務讓“銀發一族”更貼心



來源：光明日報 作者：孟辰



近日，一款自重僅1.8公斤、續航3至5小時、售價不足萬元的登山外骨骼機器人，在多個景區走紅，引起了公眾，尤其是老年朋友的關注。如今，在銀發經濟快速發展的過程中，人工智能賦能新質生產力，不斷推動銀發產業轉型升級，為銀發經濟注入新的活力，科技的力量，正在讓老年人的生活變得更美好。



當下，AI技術正廣泛應用於老年社會的諸多領域。例如在健康醫療領域，AI技術使體檢過程變得更加便捷和高效。AI的大數據分析、匯總解讀與個性化管理，可以實現健康狀態的動態監測，能及時防範潛在的健康風險，減輕家庭和社會的醫療負擔。在養老服務領域，智能機器人能幫助解決人手不足的問題。目前，一些企業研發的機器人不僅能夠幫助老人取快遞，還能把老人抱到輪椅上、攙扶老人走路等等，可大大減輕照護人員的勞動強度。



此外，人工智能還可以向老年人提供更好的情緒價值。治療機器人通過模擬生物反應和觸覺反饋，能真實地模仿出人類的情感變化，進而有效緩解老年人的焦慮情緒，對阿爾茨海默症等患者有幫助作用。



智能機器人的出現讓人類有了新的夥伴，人形機器人、機器寵物狗等人工智能產品，正逐漸融入人們的生活，甚至成為家庭的重要成員。今年的春節聯歡晚會上，穿著東北特色花棉襖的人形機器人，扭著秧歌、轉著手帕，贏得了很多觀眾的喜愛。這種情感互動，使得新技術不再只是一種冷冰冰的工具，它正逐漸成為連接技術與人文關懷的橋梁，為人類社會帶來更多溫暖與關愛。



在科技不斷發展的過程中，老年人對智能工具的依賴日益加深，然而一些複雜的操作卻給他們帶來了新的困擾。對許多老年人而言，這些智能設備就像一本沒有翻譯的外文書，按鈕清晰可見，圖標卻難以理解。AI賦能銀發經濟，不僅要關注技術本身，更要關注老年人的實際需求，讓他們感受到科技帶來的便利與溫暖。