日本眾議員人均資產繼續縮水　創新低

中評社香港4月7日電／共同社報道，在去年10月日本眾院選舉中當選的465名眾議員的資產報告7日對外公佈。據共同社統計，不包括股票的存款儲蓄等金融資產和不動產合計的資產總額平均為2685萬日元（約合人民幣134萬元）。較上一次2022年4月公開時減少239萬日元，創1993年首次公開以來的新低。報告稱不持有金融資產和不動產的“零資產”議員人數增多，再加上上次排名靠前的資深議員引退等因素拉低了人均水平。排名前十的議員中，自民黨佔8人。



資產超過1億日元的有22人，較上次減少4人。“零資產”議員有94人，較上次增加17人。



居首的是自民黨最高顧問麻生太郎，資產為6.0153億日元。位列二三的也是自民黨議員，分別是逢澤一郎6.0103億日元和田中良生4.4462億日元。



包括從參議員轉為眾議員的人士在內，99名新人的平均資產為982萬日元，較上次大減883萬日元。立憲民主黨的高橋永以7709萬日元居首。73名女議員的平均資產為1460萬日元，較上次減少32萬日元。資產過億的僅有文部科學相阿部俊子。392名男議員的平均資產為2913萬日元。



從各政黨的平均值來看，僅1名議員是公開對象的社民黨以5383萬日元居首。之後依次是自民黨4186萬日元、公明黨2210萬日元、日本維新會1985萬日元、國民民主黨1526萬日元、立憲民主黨1520萬日元、日本保守黨917萬日元、參政黨803萬日元、共產黨691萬日元、令和新選組487萬日元。



從各類資產的平均值來看，土地為1200萬日元、建築物為771萬日元、存款儲蓄為714萬日元、借款為1285萬日元。此外，有147人持有名稱和數量公開的股票。