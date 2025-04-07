“湘潭大學宿舍投毒案”一審宣判

中評社北京4月7日電／據新華社報導，4月7日，湖南省湘潭市中級人民法院一審公開宣判被告人周立人故意殺人案，以故意殺人罪判處被告人周立人死刑，剝奪政治權利終身。



法院經審理查明，被告人周立人與被害人張某某、被害人周某某系湘潭大學2022級碩士研究生。2023年6月，周立人調入張某某等人居住的寢室。此後，周立人因瑣事與張某某等室友多次爭執，產生積怨。2024年1月，周立人從網上下載多篇涉及秋水仙碱的資料，併購買秋水仙碱粉末藏於寢室衣櫃。



2024年3月至4月，周立人與室友張某某、周某某矛盾不斷升級並發生多次激烈爭吵。4月3日，周立人得知兩人向學校要求將其調出該寢室，隨後向寢室內張某某、周某某共食的罐裝麥片內投放秋水仙碱粉末。4月7日，張某某食用該麥片後出現嘔吐等症狀，並到醫院就診。4月13日，張某某經搶救無效死亡。經鑒定，張某某系急性秋水仙碱中毒致多器官系統功能衰竭而死亡。4月17日，周立人被公安機關抓獲歸案。另查明，周立人大學本科所學專業內容涉及秋水仙碱。



法院經審理認為，被告人周立人為洩私憤，向寢室內兩名室友共食的罐裝麥片內投放劇毒物質，致張某某一人死亡，其行為構成故意殺人罪。周立人因日常瑣事對室友不滿，利用所學專業知識，趁機投毒，意圖殺害兩名室友，周某某因未食用而幸免；在張某某毒發搶救期間，刻意隱瞞事實，延誤救治，終致張某某多器官系統功能衰竭身亡；案發後，試圖隱匿和銷毀重要物證掩蓋罪行、逃避懲罰，犯罪動機卑劣，主觀惡性極深，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，依法應予懲處。法院依法作出前述判決。