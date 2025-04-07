中評社╱題：抓牢兩條主綫與實現兩個結合——關於中華文化論壇的學理與文理分析 作者：李朝（北京），中華文化論壇組委會成員；寶越（北京），中華文化論壇組委會成員；梁昊（北京），中華文化論壇組委會成員



【摘要】中華文化論壇能够成功舉辦十屆，其根本原因在於緊緊抓牢“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”與“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”兩條主綫。這兩條主綫是論壇的主旋律和生命綫，決定了其基調、主題和成色，也是調動廣大參會者的法寶和底牌。以學理和文理分析，抓牢這兩條主綫，就是將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，這種結合將開闢對台工作的新境界，拓展做台灣民衆工作的思路，創新兩岸文化交流機制，激活“大思政”、“社會實踐”、“調查研究”等優勢工作手段。中華文化論壇就是這種結合的承載平台、交流平台和創新平台。



由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室和文旅部·北京大學兩岸文化旅游研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社和全國高校國際政治研究會協辦的第十屆中華文化論壇於2024年11月12日在北京成功舉辦。國台辦、海協會、文旅部、教育部領導，海峽兩岸和港澳地區150餘位專家學者參加了此次論壇。開幕式上，中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周，台灣中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森，北京大學副校長方方先後致辭，高度肯定中華文化論壇在海峽兩岸、港澳地區和華人社會產生的積極影響，指出其已成為推動兩岸文化交流、促進兩岸文旅融合發展的重要平台。



一、第十屆論壇的亮點和特色



本屆論壇適逢十周年志慶，在中華文化中，數字“十”意味著一個完整的周期，代表著完備、圓滿。第十屆中華文化論壇準備充分、成果豐碩，從學理和文理角度分析，呈現以下鮮明的亮點和特色：



第一，本屆論壇是貫徹落實習近平總書記“堅定鑄牢中華民族共同體意識”重大原創性論斷的一次重要研討交流活動。



2024年4月，習近平總書記在會見馬英九先生時指出，“中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識”。“堅定鑄牢中華民族共同體意識”，是總書記著眼中華民族共同體發展趨勢做出的重大原創性論斷，給新時代對台工作提供了新的指引和遵循，也提出了嶄新的研究課題。論壇組委會樹高政治站位，高舉中華文化旗幟，緊扣國家頂層戰略需求，將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，貫徹落實到總主題、分議題、大會演講和交流探討的內容設計和各個環節上。論壇主題“堅定鑄牢中華民族共同體意識”，旨在深入探究中華民族共同體意識的重大意義和實踐價值，推動兩岸同胞對中華文化的認同，體現中華民族團結進步、共謀發展的時代強音。分議題“中華民族共同體：理論內涵和時代價值”、“中華文化與兩岸命運共同體”和“兩岸藝術交流”，則旨在從多種角度辨識與探討相關問題。在研討和論文中也有不少關於民族融合、現代化理論、中華文明融合與整合、兩岸關係發展趨勢、兩岸關係的外部風險挑戰、兩岸民族文化傳承新路徑等的探討，以及對影視、音樂、舞蹈、書畫、文創等藝術領域的交流。這些研討交流大大促進和提升了對總書記講話精神學習和落實的熱情，也提升了研討的質量和水平。應該說，這是一次主題鮮明、研討內容和活動形式體現“中華民族共同體意識”的學術盛會和大型文化交流活動。



第二，在當前台海局勢嚴峻複雜的背景下，本屆論壇是兩岸之間的一次重要年度交流活動，增進了相互理解、深化了情感認同。



2024年台灣民進黨賴清德上台，疊加美國特朗普即將重返執政，使台海局勢愈加複雜嚴峻，兩岸關係有了新的不確定性。在此背景下，論壇仍能吸引兩岸及港澳150餘位專家學者和20多家媒體與會，尤其是50餘位台灣專家學者克服困難響應論壇組委會的邀請參會，實屬難得。中華文化是中華民族的靈魂和脊梁，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，在當前複雜嚴峻的形勢下,兩岸更需要維護、推動和深化兩岸文化交流，融化堅冰、打破隔閡，以文化智慧調和政治分歧，增進互信，深化同胞情感認同，從而推動兩岸和平發展。



在與會者的熱烈討論中，可以處處感受到在“複雜嚴峻”氛圍中人們對以構建兩岸命運共同體為核心推動兩岸關係正向發展的期許。國台辦原副主任王在希等認為，鑄牢中華民族共同體意識是世紀工程，是中華民族偉大復興的時代呼喚。構建兩岸命運共同體就是要弘揚博大精深的中華文化，實現兩岸的融合發展，把兩岸同胞的命運、利益和前途緊密結合在一起。這些研討加強了對當前兩岸關係特點和趨勢的認識，凝聚了對中華民族共同體內涵與意義的共識，有利於增進兩岸互相理解和情感融合。總之，經過9年多的發展和錘煉，中華文化論壇在兩岸嚴峻形勢的時下，克服重重困難成功舉辦，再次展現出了巨大號召力與影響力。



第三，活動框架保持以往“大氣”， 并根據實際情況做出適當調整，進一步擴張了論壇的多元化。



作為大型文化與學術論壇，中華文化論壇自2015年至今已連續成功舉辦十屆，活動架構設計合理，內容豐富多彩，在海峽兩岸及港澳文化界學術界產生了廣泛而深遠影響，已成為兩岸文化交流的知名品牌和高端對話平台。在活動架構上，本屆論壇繼續保持了“大型主題演講加分會場研討”和“會前會後兩本論文集”的原有特色優勢，同時也做了適當調整和有效整合。論壇組委會保持并深化了對主題的學術性討論，增加文旅融合和兩岸文創的內容，豐富了“兩岸藝術家專場”的藝術種類。在兩個學術分會場上，與會者圍繞“中華民族共同體：理論內涵和時代價值”與“中華文化與兩岸命運共同體”展開熱烈交流，成果豐碩，既有站在民族復興角度對“鑄牢中華民族共同體意識”的高質量研討，也有對中華文化在構建兩岸命運共同體中橋梁作用的認真探索；既有從專業出發對兩岸民族文化傳承與融合新路的仔細探尋，也有從台海局勢、中美關係等方面對當前形勢變化的追蹤分析。在“兩岸藝術家專場”，來自兩岸三地文化藝術界的50多名專家學者圍繞“兩岸共圓中國夢”、“文化傳承與融合”、“影視傳播發展力”、“書畫文創與交流”、“文化認同影響力”五個板塊進行了深入交流分享，氣氛活躍，發言踴躍，內容精彩。大家分別從文化、影視、音樂、書畫、瓷器、篆刻等多種維度，共同為兩岸文化交流與中華文化復興獻言獻策，體現出不同文化藝術視角下中華優秀傳統文化的多元性，以及創新發展的良好前景。在中場休息環節，更有書法家們現場揮毫，與會者紛紛圍在書法作品前，細細品味，交口稱贊。不少人會後表示對會上交流意猶未盡，期望論壇還能再辦一天。



第四，海峽兩岸出席論壇的規格較高，陸台港學者參會踴躍。



組委會邀請的兩岸領導、嘉賓、學者層級較高，彰顯了其權威性和代表性，本次親臨現場的領導和嘉賓來自國台辦、文旅部、教育部、海協會等多個部門，以及兩岸四地不同領域的專家學者共150餘位。這些嘉賓學者不僅層級較高，而且專業行業類別多元，涵蓋了兩岸文化、哲學、教育、藝術、經濟、傳媒、國際關係等多個領域，極大豐富了論壇的討論深度與廣度。總體而言，大家都對中華文化論壇十分看好，受邀出席率較高，不少台灣學者甚至推掉了其他活動專程前來參會，用實際行動推動兩岸文化交流。同時，由於大家參與熱情高漲，到會人數爆滿，而時間有限，分會場的發言時間和人數不得不一再壓縮，不少人在會後都有欲罷不能、惜時如金的感覺。



第五，本屆論壇兩岸青年參會積極，論壇已成為青年交流交往的重要渠道場所。



習總書記多次強調青年在兩岸和平發展中的重要作用，鼓勵“兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共創中華民族綿長福祉，續寫中華民族歷史新輝煌”。論壇的舉辦為兩岸青年交流思想、增進理解、共謀發展提供了有效平台。在學術討論專場，多位台灣青年學者和學生踴躍發表看法。台青代表林景茂表示，中華優秀傳統文化作為兩岸共同的精神財富，是構建民族認同的基礎；通過兩岸融合發展，可以為台青提供實實在在的發展機遇，進一步增強對中華民族的歸屬感。北大國關學院台籍研究生杜玉潔認為，兩岸實際上是一損俱損、一榮俱榮的“命運共同體”。此外，20多位兩岸青年學人積極向論壇提交論文，組委會將其收錄於會議論文集，并將擇優收入公開出版的論文集。無疑，論壇的舉辦為兩岸青年創造了交流交往交心的重要平台，也為兩岸青年與時代同步伐、與民族共命運提供了精神引導。



第六，本屆論壇適逢十周年志慶，緊抓兩條主綫結出纍纍碩果。



中華文化論壇已連續成功舉辦九屆，本屆論壇恰逢十周年。本屆論壇不僅是對一個重要時間節點的慶祝，更是對過去十年努力與成就的回顧與肯定，以及對未來的期許與展望。歷屆論壇能够取得成功，根本原因就在於始終緊緊抓住兩條主綫，一條是“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”，一條是“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”，將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，貫徹到每屆論壇的內容和環節上。



為迎接今年的十周年志慶，我們精心策劃，將十年來論壇的精彩瞬間製作成一部影視集錦短片，在會場循環播放。這個影視短片記錄了十年來每屆論壇的重要瞬間，通過一幕幕珍貴畫面回顧論壇的發展成長，定格了兩岸各界人士在交流互動中的溫馨時刻與智慧碰撞，它如同一部時光機，帶領大家穿越時空，重溫那些激蕩人心的時刻，深刻體會同胞間的深厚情誼與共同願景。組委會還特別邀請“終身藝術成就獎”獲得者游本昌在大會演講環節做視頻講話，游先生曾參加過第一屆中華文化論壇，在視頻講話中他對兩岸文化交流發表了獨特見解，一語道破“台獨”絕無可能，他形象地說：“掃地，掃地，掃心地，不掃心地，空掃地。兩岸交流應該從文化交流開始，‘心’的交流是第一位的。”總之，中華文化論壇的持續成功舉辦，已經結出纍纍碩果，對在兩岸關係發展中高舉中華文化旗幟、促進兩岸同胞心靈契合和兩岸社會融合發展具有重要的意義。



