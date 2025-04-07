香港青少年培育會15歲男生失控傷人

中評社北京4月7日電／據香港文匯報報導，位於香港仔南朗山道38號的香港青少年培育會陳南昌紀念學校白普理宿舍，今日（7日）早上發生學生疑情緒失控襲擊職員事件，兩名男職員被一名15歲男學生以頭部撞擊頭部受傷，3人俱需送往灣仔律敦治醫院治理。警方事後拘捕涉案男生並正調查事件詳情，案件交西區警區刑事調查第五隊跟進。



被捕男學生15歲，據悉患有自閉症；兩名遇襲男職員則分別姓陳（33歲）及姓林（25歲），3人送院時清醒。



今日早上9時02分，警方接報指上址校舍內有人受傷，立即派員到場經調查。現場消息指，事發時姓林男職員要求涉事男生更換衣服，期間另一名在場姓陳男職員發現該男生情緒激動，於是安排其他學生離開。其後當陳步經該男生身旁時，突遭對方用頭撞向其頭部受傷，林見狀上前制止，惟亦被該男生用頭部撞向頭部數次以及扼頸受傷。



據香港青少年培育會的網頁介紹，該會前身為香港兒童安置所，由聖公會何明華會督於1948年倡議創立。主要為一些有個人行為、情緒或學習方面具適應困難的男學生提供良好的學習機會。該會設有中學課程及住宿照顧，透過融合院舍訓練及教育服務，幫助有需要的青少年重新融入社群，建立正確的價值觀和積極的人生觀。