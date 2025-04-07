商務部召開美企圓桌會：為在華外企提供保障

中評社北京4月7日電／新華社報導，記者7日從中國商務部獲悉，4月6日，商務部召開美資企業圓桌會。商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激表示，不論國際風雲如何變幻，中國推進改革開放堅定不移，多邊主義是解決世界面臨困難挑戰的必然選擇，中國開放的大門只會越開越大，利用外資的政策沒有變也不會變。商務部將一如既往為包括美資企業在內的在華外資企業提供保障，依法保護外資企業合法權益，積極推動解決外資企業問題訴求。中國過去是、現在是、將來也必然是外商理想、安全、有為的投資沃土。



凌激說，近幾天，美國以各種借口宣佈對包括中國在內的所有貿易伙伴濫施關稅，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重侵犯各國正當權益，中國政府對此強烈譴責，堅決反對，並已採取果斷措施加以反制。中方反制措施既是堅定維護包括美資企業在內的企業合法權益，也是促使美國回到多邊貿易體制的正確軌道上來。關稅問題的根子在美國，希望美資企業追根溯源、澄清因果，發出理性聲音，採取務實行動，共同維護全球產供鏈穩定，促進合作共贏。



特斯拉、GE醫療、美敦力等20餘家美資企業代表參會。與會企業代表表示，本次會議傳遞了積極信號，將及時向總部報告。會上，企業代表反映了當前投資經營中遇到的問題，商務部相關司局負責人現場逐一回應。