新研究利用人類尿液生產氮肥

中評社香港4月7日電／西班牙近期發布的一項研究顯示，人類尿液可回收用於生產氮肥，不僅能促進都市農業發展，還能減少二氧化碳排放，節約用水，帶來顯著的環境效益。



新華社報導，西班牙巴塞羅那自治大學研究團隊近期在《資源、保護與循環利用》雜誌上發表論文介紹，據聯合國相關統計數據，全球對氮肥的需求每年增長約1%，相當於每年增加超100萬噸。而目前氮肥的生產主要依賴於天然氣、石油和煤炭等不可再生能源，不僅消耗大量能源，還會導致二氧化碳排放。人類尿液中的氮含量豐富，回收處理後可制成氮肥，有助於減排並降低河流和地下水等水源的污染。



研究人員在建築內設置了氮回收試驗工廠和屋頂溫室，以測試回收氮對番茄種植的影響。安裝在建築地下的處理裝置收集來自免衝水小便池的尿液，並輸送到專門的反應器。在反應器內，尿液與碱性物質混合，以調節其酸度，同時微生物將尿液中的尿素轉化為硝酸鹽，這種形式的氮更容易被植物吸收。生成的硝酸鹽隨後被用於屋頂溫室中的水培番茄種植。



研究表明，每立方米處理過的尿液可回收7.5千克氮，足以在露天條件下種植2.4噸番茄。



研究人員指出，尿液再利用可充分挖掘本地資源，減少外部投入，提高農業生產過程的可持續性。這種方法還能降低對有限資源的依賴，並支持更加環保的循環模式。



雖然這項研究仍處於實驗室階段，但結果表明，如果能在更大規模上實施，例如將整個建築的所有小便池連接到氮回收反應器，環境和經濟效益將更加顯著。目前，研究人員仍在開展進一步實驗，例如分析人類尿液中藥物成分的潛在殘留及其在作物組織中的累積情況。