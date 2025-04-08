中華文化節6月起舉行　展現華夏文化魅力

現場大合影（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月8日電（記者 段曉魯）由康樂及文化事務署策劃的“中華文化節2025”將於六月至九月舉行，其間舉辦超過280場表演藝術節目及一系列精心策劃的延伸活動、電影放映、展覽，以及社區和校園活動，並邀得多個內地頂尖藝團和藝術家來港演出並進行文化交流。



康樂及文化事務署總經理倪淑儀表示，文化節讓廣大市民和旅客有更多機會欣賞各具特色的中華傳統優秀文化項目，並助力愛國主義教育工作，弘揚中華文化，提升市民的國民身分認同及文化自信，推動中國傳統文化在香港傳承、轉化和發展。今年的中華文化節將舉辦超過280場活動，參與中華文化節的本地、內地與海外藝術家多達3000位。



倪淑儀表示，今年的中華文化節的主題是“文字”，中國文字的雛形是在6000年前已經形成，自秦朝統一文字以來，文字對與文化發展起到關鍵作用，不單是促進中華文化的誕生與傳播，同時亦影響了民族的思想與價值觀，文字、文學、表演藝術可謂相輔相成。今年的開幕節目為中國東方演藝集團製作的現代舞詩劇《詩憶東坡》，由國際著名編舞與視覺藝術家沈偉執導，是一部將中國傳統詩詞文化與當代藝術語言和審美理念緊密結合的創新作品。



據瞭解，“中國戲曲節”是“中華文化節”的重要一環，今年精選六台高水平節目，涵蓋京劇、越調、秦腔、越劇、粵劇和崑劇。戲曲節頭炮開幕節目為中國國家京劇院的新編歷史劇《納土歸宋》，講述五代十國末期吳越王錢弘俶尊奉正朔、自獻封疆的歷史故事，表達以民為貴，追求和平安定，鑄牢中華民族共同體意識的精神主題，立意深遠。還有多個著名劇團及藝術家的精彩節目，包括河南省越調藝術保護傳承中心、西安演藝集團秦腔青年實驗團、紹興小百花越劇團和浙江京崑藝術中心（崑劇團），並雲集多名中國戲劇梅花奬得主，包括著名京劇藝術家於魁智和李勝素、越調傳承人申小梅、秦腔藝術家竇鳳琴、譚建勳、屈巧哲、王新倉、齊愛雲和張濤、以及越劇名家吳鳳花、吳素英和陳飛等。



今年戲曲節選演多個取材自中國古典四大名著之一《三國演義》的經典劇目，其中由粵劇名伶阮兆輝擔任藝術總監的《三氣周瑜》和《長阪坡》，集合本港梨園老中青三代演員傾力演出。京劇經典劇目《群英會、借東風、華容道》、越調正裝戲《收姜維》和秦腔傳統大戲《回荊州》亦會先後登場，帶一眾戲迷回到三國群雄爭霸之時。戲曲節期間亦會舉辦多項免費延伸活動，包括藝人談、大師班、講座、後台導賞活動、示範演出和展覽，讓大眾有機會深入瞭解戲曲文化。



西安是本屆“中華文化節”的焦點城市，這座十三朝古都文化底蘊深厚，保留大量秦、漢、唐等朝代的珍貴歷史文物。文化節將西安極具代表性的戲曲劇種“秦腔”帶到香港，由西安演藝集團秦腔青年實驗團優秀演員演出經典名劇《周仁回府》，以寬音大嗓傳承忠義精神。其他精彩節目包括由香港歷史博物館與陜西省文物交流中心聯合籌劃的“香港賽馬會呈獻系列：天下一統—陜西秦漢文明展”將展出當地珍貴的出土文物，而康文署與紫荊文化集團合辦的西安戰士戰旗雜技團雜技芭蕾舞劇《天鵝湖》和康文署音樂事務處的《西安鼓樂》展覽，亦將帶領觀眾感受當地文化，促進兩地文化交流。



除了舞台演出，文化節期間亦會舉辦多項電影節目。“秦漢文脈影里尋”精選八部以秦、漢兩代為背景的香港電影，並以冼杞然導演的《西楚霸王》（1994）（4K數碼版）揭開序幕，而“粵劇電影欣賞：關羽傳奇”放映的五部粵劇電影中則有難得一見的彩色片《關公千里送嫂》（1957）。戲曲節的“戲曲電影欣賞”以“三國戲”為主題，推介五十至八十年代多齣經典戲曲電影。楊凡導演新作《過年》（2024）將作香港首映，此紀錄片展現中國著名藝術家黃永玉在二○一二年春節除夕前與楊凡暢談人生。