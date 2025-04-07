烏克蘭危機如何成了筆“大生意”？

中評社北京4月7日電／美國國務卿魯比奧日前與烏克蘭外長瑟比加在布魯塞爾北約總部會談，急於推進美烏礦產協議，恨不得一勞永逸吞下烏克蘭這道“快手菜”。烏克蘭危機延宕至今，早已變成了一筆“大生意”。



新華社報導，烏克蘭危機的肇始與美國緊密相關，目前衝突之所以難以平息，一個重要原因是以美國為代表的各方利益集團形成了維持衝突的“動力機制”——軍火商需要持續訂單，金融資本依賴市場波動投機，資源巨頭覬覦長期控制烏克蘭，這些利益訴求通過美國政治體制相互強化，構成了一張“鐵三角”網絡。



美國對烏克蘭的軍事援助本質上是一種“左兜換右兜”的生意。美國前國務卿布林肯承認，美國向烏克蘭提供的各類援助花費大部分流向“美國自己的國防工業”。烏克蘭總統澤連斯基也坦言，美國國會和政府分配的援烏資金中有至少75%都留在了美國。“武器彈藥被運到了我們這裡，但生產是在那裡進行的，錢留在了美國，稅收也留在了美國。”這種“援助”本質上是通過烏克蘭戰場刺激美國國內軍工生產、創造就業並拉動經濟增長的特殊手段。



值得注意的是，軍工複合體的狂歡不僅限於傳統武器銷售。隨著衝突持續，美國軍工企業正加速開發並測試新一代武器系統，從無人機到電子戰設備，從精確制導彈藥到人工智能輔助指揮系統，烏克蘭戰場已成為美國軍火商的“武器試驗場”。美國匹茲堡大學客座法學教授丹尼爾·科瓦利克曾指出：“美國軍火商靠向世界賣武器發財。他們根本不在乎戰爭結果如何，只要能賣武器就行，持續的戰爭就是他們樂見的結果。”



軍火商通過銷售武器直接獲利，華爾街金融集團則是通過更為隱蔽的金融機制從烏克蘭危機中攫取鉅額利益。美聯儲在烏克蘭危機爆發初期採取的激進加息政策導致全球資本為躲避風險大規模回流到美國。金融市場波動也成為華爾街的盈利工具。俄烏衝突導致的全球大宗商品價格劇烈波動，為美國投行和對衝基金提供了絕佳的交易機會。

