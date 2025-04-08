特朗普急了，揚言對華額外加征50%關稅

特朗普若進一步對華加稅50%，或促美中貿易“完全脫鉤”

中評社華盛頓4月7日電（記者 余東暉）對於中方對美關稅戰的對等反制，特朗普急了。4月7日早上11點14分，特朗普通過其“Truth Social”平台揚言：如果中方不在4月8日前撤回34%的反制關稅，他將對中國徵收50%的額外關稅，與中國有關的談判也將終止。



這是過去幾天特朗普對全世界無差別揮動關稅大棒，引發全球金融市場動蕩以來，特朗普專門針對中國的最直接的威脅。中國是世界上第一個對美國做出對等反制措施的重大經濟體，這顯然令特朗普惱火。過去幾天，特朗普一直拿中國說事。



4月4日，特朗普以全大寫英文發出“中國打錯牌了，他們恐慌了——這是他們唯一不能做的！”



4月7日一早開始，特朗普更是在其社交平台上“三連發”：6點49分，他否認美國有通脹，稱中國剛提高了34%的關稅，“無視我對濫用國不要報復的警告”，“幾十年來，他們已經賺了足夠多的錢，利用了美國！我們過去的‘領導人’應該為允許這種情況以及其他許多事情發生在我們國家而受到指責”。



9點27分，特朗普稱，世界各地的國家都在和美國對話。“正在設定嚴格但公平的參數。”今早和日本首相談過了，他派了一個頂級團隊來談判！他們在貿易上對待美國很差。“這一切都必須改變，尤其是對中國！”