趙樂際同芬蘭議長哈拉－阿霍舉行會談

4月7日下午，全國人大常委會委員長趙樂際在北京人民大會堂同芬蘭議長哈拉－阿霍舉行會談。（圖片來源：新華網） 中評社北京4月8日電／據新華網報導，全國人大常委會委員長趙樂際7日下午在人民大會堂同芬蘭議長哈拉－阿霍舉行會談。



趙樂際表示，芬蘭是最早承認並同新中國建交的西方國家之一。去年，習近平主席同來華進行國事訪問的斯圖布總統舉行會談，達成重要共識，共同開辟中芬關係更加美好廣闊的前景。今年是中芬建交75周年，中方願同芬方一道，落實好兩國領導人重要共識，推動中芬面向未來的新型合作夥伴關係不斷發展。



趙樂際指出，中芬關係健康穩定發展，最重要的原因就是始終堅持相互尊重、平等相待，照顧彼此核心利益和重大關切。雙方應秉持建交初心，始終從戰略高度和長遠角度看待並發展兩國友好合作。希望芬方恪守一個中國原則，理解和支持中方維護國家主權和領土完整的合法權利，夯實兩國政治互信基礎。中國正在進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，這將給兩國合作帶來新機遇，希望雙方拓展合作，互利共贏。中方願同芬方深化政黨、人文、青年等領域交流，厚植雙邊關係民意基礎。希望芬方繼續發揮積極作用，推動中芬、中歐關係相互促進、共同發展。



趙樂際強調，中國全國人大願同芬議會賡續傳統友好，密切立法機構高層、專門委員會、雙邊友好小組、人大代表和議員的交流合作。中芬在國家治理、發展理念、創新體系等方面各具特色，兩國立法機構可就此開展互學互鑒，發揮立法、監督等職能作用，共同為兩國務實合作營造良好穩定的法律環境；加強在各國議會聯盟等多邊場合的協調配合。



趙樂際介紹了中國全過程人民民主有關情況，表示中國全國人大願同芬議會在發展民主、健全法治等方面加強交流。



哈拉－阿霍表示，中國是歷史悠久的偉大國家，在科技、創新等領域發展成就令人矚目。芬蘭堅持並將繼續奉行一個中國政策，認為中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，願在相互尊重和信任的基礎上，推動務實合作，維護自由貿易，應對共同面臨的挑戰。芬議會希望加強同中國全國人大交往，為深化芬中關係發揮積極作用。