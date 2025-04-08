外交部：對韓政策保持連續、穩定、確定

中評社北京4月8日電／據新華網報導，外交部發言人林劍7日表示，中方對韓政策保持連續性、穩定性、確定性，願同韓方一道推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定向前發展。



林劍在例行記者會上回答有關尹錫悅被罷免韓國總統職務的提問時說：“這是韓國的內部事務，我們希望韓國有序推進國內政治議程，保持政局和社會穩定。”



林劍表示，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。“我們願同韓方一道堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定向前發展。”