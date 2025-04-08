【
大
中
小
】 【
打 印
】
外交部：對韓政策保持連續、穩定、確定
http://www.CRNTT.com
2025-04-08 09:54:36
中評社北京4月8日電／據新華網報導，外交部發言人林劍7日表示，中方對韓政策保持連續性、穩定性、確定性，願同韓方一道推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定向前發展。
林劍在例行記者會上回答有關尹錫悅被罷免韓國總統職務的提問時說：“這是韓國的內部事務，我們希望韓國有序推進國內政治議程，保持政局和社會穩定。”
林劍表示，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴。“我們願同韓方一道堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定向前發展。”
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
尹錫悅被罷免：韓國政局走向與中韓關係
(2025-04-07 13:19:29)
中日韓鋪墊首腦會談 劉燈鐘：因應特朗普
(2025-03-27 00:58:43)
外交部：中韓正在推進海域劃界談判
(2025-03-18 17:49:47)
網評：闖中國駐韓大使館，尹錫悅方難辭其咎
(2025-02-21 17:49:07)
習近平會見韓國國會議長禹元植
(2025-02-08 10:42:18)
趙樂際同韓國國會議長禹元植舉行會談
(2025-02-06 09:46:34)
中國駐韓國大使戴兵向韓國代總統遞交國書
(2025-01-08 15:34:58)
“來了還想來”，韓國遊客愛上中國游
(2025-01-07 17:02:45)
“周末游上海”成韓國年輕人度假新時尚
(2025-01-06 15:41:46)
遼寧國際交流中心駐韓代表處揭牌儀式舉行
(2024-12-18 11:15:03)