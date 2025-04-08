為草原音樂史畫個坐標系

早年的烏蘭傑。（圖片來源：人民網） 中評社北京4月8日電／據人民網報導，烏蘭傑，在蒙古語裡的意思是“生命力很強的茅草”。今年87歲的烏蘭傑，思路清晰，說起畢生熱愛的蒙古族音樂、舞蹈、美術等，他旁征博引、滔滔不絕，充滿激情。這棵謙遜又頑強的“茅草”，扎根草原，歷經風雨，撰寫《蒙古族音樂史》，推動蒙古族音樂的理論化、體系化，為民族音樂的傳承發展貢獻了自己的力量。



蒙古族音樂很豐富，怎能沒有自己的音樂史



烏蘭傑的家裡，電視機和電腦旁都有一支筆和一個本，每當看到文化藝術方面的新信息，他就馬上記錄下來。“我雖然年紀大了，但每天都閑不住。”烏蘭傑說，看新聞、看書，瀏覽學術動態，是他每天的必修課，“不能讓自己落後於時代”。



烏蘭傑把厚厚的一摞手稿遞給記者，講述自己和蒙古族音樂的不解之緣，眼中流露出自豪和喜悅，如同喝了一碗奶茶、聽了一曲長調……



“科爾沁民歌融進我們的生活裡，更淌進了我的心靈深處。”烏蘭傑出生於一個科爾沁民歌世家，母親是當地有名的長調歌手，他自幼浸潤在民歌的海洋裡。1946年，烏蘭傑的姐姐進入內蒙古文工團工作，“姐姐把我從村裡接到城裡讀書，讓我看到了更廣闊的藝術世界。”當時文工團裡匯集了一批優秀的民間藝人，烏蘭傑經常跟大家一起交流，如饑似渴地學習音樂知識。



1959年，烏蘭傑考入中央音樂學院音樂學系。“學習了世界各地的音樂史後，我在想：蒙古族音樂也很豐富，怎能沒有自己的音樂史？”他萌生了一個樸素的想法，就是“寫一部蒙古族的音樂史”。



“此前，對蒙古族音樂的梳理大多停留在概述階段，缺乏理論性、系統性和專業性。這樣的情況下，音樂作品再豐富，創作和教學也不系統。”烏蘭傑說，“衹有把草原音樂實踐提升到音樂理論和音樂史的高度，其傳承發展才能有深厚的依托。”



於是，年輕的烏蘭傑走上了蒙古族音樂史寫作的漫漫長路。