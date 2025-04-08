專家：特朗普關稅戰令美科技業倒退十年

圖：特朗普的關稅政策將導致智能手機等電子產品在美售價飈升。＼資料圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京4月8日電／據大公報報導，美國知名投行Wedbush分析師艾夫斯5日表示，美國總統特朗普胡亂加征關稅的政策將引發“經濟末日”，導致美國科技領域倒退十年，中國科企則將迎來新的機遇。他指出，特朗普關稅將切斷美國科技供應鏈，對半導體、人工智能（AI）等行業造成沉重打擊，美國民眾購買的電子產品也將大幅漲價。若蘋果公司被迫將生產線轉移至美國本土，一部iPhone的售價可能飈升至3500美元（約2.73萬港元）。



艾夫斯5日在一份給客戶的報告中表示：“我們與全球數百名投資者、科技公司行政總裁和供應鏈專家進行了交流，以評估特朗普關稅引發的‘經濟末日’。”他表示，若包括所謂“對等關稅”在內的關稅政策維持不變，將導致美國科技領域倒退十年，中國科企則將迎來新的機遇。



艾夫斯指出，特朗普關稅將切斷美國科技領域的供應鏈，導致美國科企成本增加、投資者信心減弱，進而拖慢美國科技創新步伐。他直言，特朗普關稅對市場而言是“有史以來最大的災難”，並且這完全是特朗普自釀苦果。



中國科企迎來新機遇



特朗普6日在被問及關稅引發市場恐慌時回應說：“我不希望市場崩潰，但有時你必須吃藥才能治好病。”他多次聲稱，關稅將為美國帶來更多收入，並加快製造業回流。但艾夫斯指出，在華盛頓大談“美國製造”很容易，現實卻令人不安。在美國建造一家工廠需要4至5年時間，美國的勞動力和成本結構無法滿足現代供應鏈的需要，且推動供應鏈發展的許多知識產權和技術都集中在亞洲。



艾夫斯說，特朗普關稅將在未來數十年改變科技格局，美國科技業將無法與中國競爭，比亞迪、華為等成千上萬的中國科企將贏得更多市場份額。



彭博社6日表示，受關稅影響，蘋果公司在美國銷售的產品可能將漲價。該公司曾在歐洲和日本等地通過漲價應對稅收政策、匯率波動和通脹造成的影響。



報導指出，蘋果公司難以全面實現在美國製造產品，即便將生產線搬回美國也會導致成本增加、售價上漲。