大阪世博會中國館展陳準備就緒

這是4月7日在日本大阪拍攝的世博會中國館外觀。（圖源：新華社） 中評社北京4月8日電／據新華社報導，2025年日本大阪世博會將於4月13日開園，記者7日在現場看到，中國館展陳已基本準備就緒。



中國館共設“天人合一”“綠水青山”“生生不息”三個展區。在“天人合一”展區，以“二十四節氣”為主題的大型多媒體動態影像，將中國傳統紋樣藝術融入現代設計，讓古老的美學智慧煥發新生。在“綠水青山”展區，廈門筼簹湖的宜人生態、湖南十八洞村的盎然生機、塔克拉瑪幹沙漠的生態修復等，向世界講述一個個“綠水青山就是金山銀山”的故事，展示生態保護與社會發展協調共進的美麗中國。



在中國館二樓，“生生不息”展區充滿科技元素。“神舟十九號”航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站通過視頻送來祝福；“蛟龍號”體驗艙中“載人深潛英雄”唐嘉陵下潛至7062米拍攝到的珍貴影像清晰可見；八網融合的智慧城市沙盤解鎖城市未來之鑰；AI大模型邀請中國文化中最受歡迎的神話人物用多語種品古論今，寫詩作畫。



中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜介紹說，中國館展陳緊扣“共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會”這一主題，注重沉浸式、交互性和體驗感，展示手段多元，傳統與現代交融，人文情懷濃鬱。中國館還將展示嫦娥五號、嫦娥六號從月球帶回的土壤樣品，這將是中國館在本屆世博會上獻給全球觀眾的一份最珍貴展品。



中國館占地面積約3500平方米，是大阪世博會最大的外國自建館之一。該館建築以古代重要文化傳播載體——竹簡為設計靈感，巧妙融合竹子、漢字、書卷等文化符號，訴說中華千年歷史，彰顯非凡文化底蘊。