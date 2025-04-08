阿克曼籲緩征關稅　避免“經濟核冬天”

中評社北京4月8日電／據大公報報導，據CNN報導：特朗普關稅導致美股動蕩，一些原本支持特朗普的華爾街大佬也改變立場，開始要求特朗普住手。知名對衝基金經理、潘興廣場創始人比爾.阿克曼6日警告說，特朗普的“對等關稅”政策如同對全球發動“經濟核戰”，將導致“經濟核冬天”，並敦促特朗普暫停實施“對等關稅”90天，以便通過談判解決問題。



阿克曼6日在社交媒體上發文稱：“目前美國通過徵收巨額且不成比例的關稅，同時對全世界發動經濟戰，正在摧毀人們對美國作為貿易夥伴、經商之地和投資資本市場的信心。這對美國和支持特朗普的美國民眾（尤其是已經承受巨大經濟壓力的低收入消費者）將產生極其負面的影響。這不是人們在大選中投票給特朗普想看到的結果。”他指出，若特朗普的“對等關稅”於4月9日如期生效，商業投資將陷入停滯，消費者將捂緊錢包，美國的聲譽將嚴重受損，而恢復這一聲譽需要數年甚至數十年時間。



阿克曼呼籲特朗普叫停執行“對等關稅”，否則美國將走向“自我引發的經濟核冬天”，不得不經歷經濟下行。他還將矛頭指向美國商務部長盧特尼克，聲稱讓一個旗下公司“加杠杆重倉固定收益”的人擔任商務部長是糟糕的主意。阿克曼稱，盧特尼克和他此前擔任行政總裁的金融服務公司建達重倉長期國債，所以盧特尼克對美股崩盤無動於衷。他補充說，當美國股市動蕩時，盧特尼克會從中獲利。