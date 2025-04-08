愛爾蘭首位華人大律師：一路追逐“律師夢”

2015年，梁斐與當時英國特許公認會計師公會主席合影。(受訪者供圖) 中評社北京4月8日電／據中國僑網報導，2020年9月17日，梁斐正式成為愛爾蘭首位華人大律師。《愛爾蘭時報》將這一刻描述為“創造了歷史”。



近日，梁斐接受中國僑網“華人故事”欄目專訪，講述成為愛爾蘭首位華人大律師背後的無數挑燈夜戰和堅持。她稱，一路走來，要感謝當初的自己沒有放棄探索，勇敢衝向未知的世界。



決心：從上海重新出發



梁斐出生於上海。上小學時，香港TVB律政劇風靡。電視熒幕裡，大狀們對簿公堂，在法、理、情之間唇槍舌劍的場景給她留下深刻印象。“我最喜歡《壹號皇庭》這部劇，從那時起我就夢想著成為一名律師，像劇中人物那樣，用法律捍衛公平與正義，幫助更多人。”



2003年高考後，梁斐如願考上華東政法大學經濟法學院，畢業後進入到一家銀行工作。白領生活卻讓她內心愈發迷茫，“每天的工作好像離我的理想越來越遠。”梁斐說，無數次輾轉後，她做出決定，選擇出國留學繼續深造。“在和父母袒露心聲後，他們十分支持我的決定，給予了我很多鼓勵和信心。”2008年6月底，這位上海姑娘只身一人到達愛爾蘭首都都柏林，開啟另一段全新的人生體驗。



“現在回想，實現夢想的過程從來都不是輕輕鬆鬆的。”梁斐說，“你一定要知道自己想要什麼，在那之後，就要開始想著如何將這些目標實現。”