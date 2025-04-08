﻿歐盟擬下周對美征報復性關稅

中評社北京4月8日電／據大公報報導，據路透社報導：歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇7日說，歐盟對美國關稅的第一部分反制措施將於本月15日開始，第二部分計劃於5月15日開始。歐盟委員會已提出一份清單，涵蓋280億美元（約2184億港元）的美國進口商品，或將針對這些商品徵收報復性關稅。



謝夫喬維奇稱，歐盟將於9日就針對美國鋼鐵和鋁關稅的反制措施進行投票表決，若表決通過，將分別於本月15日和5月15日開始實施反制措施。據路透社報導，歐盟委員會向各成員國提出一份美國進口商品清單，涵蓋肉類、穀物、葡萄酒、木材、服裝、牙線等，計劃對清單上的商品徵收報復性關稅。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，歐盟將成立進口監測工作組，並加強單一市場以應對美國關稅。她還表示，歐盟已向美國提出對工業品實施零關稅。



被視為美國總統特朗普重要歐洲盟友的意大利總理梅洛尼6日說，意大利不同意美國在關稅問題上的選擇，並準備動用包括談判和經濟手段在內的一切必要手段支持意大利企業和產業部門。



日本首相石破茂7日稱，美國的“對等關稅”政策對日本而言如同“國難”，並表示希望能盡快訪美，與特朗普進行交涉。白宮國家經濟委員會主任哈塞特6日稱，已經有50多個國家和地區與白宮取得聯繫，希望進行貿易談判。