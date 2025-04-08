經費大減　關稅戰衝擊　美科研界苦不堪言

左圖：示威者在佛州西棕櫚灘抗議特朗普和馬斯克打壓美國科研界。右上圖：伊利諾伊州芝加哥大學運動與營養學系的研究人員在實驗室裡進行研究。＼法新社；右下圖：美國國際開發署（USAID）3月6日削減了對加州大學戴維斯分校實驗室的資助。圖為該校的一間研究實驗室。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京4月8日電／據大公報報導，美國總統特朗普上台後大幅削減聯邦科研經費，又以各種理由“整頓”大學，已讓美國科學界籠罩在恐怖的氣氛當中。特朗普最新宣布加征“對等關稅”，將造成美國科研機構的實驗室設備價格飆升，令美國科研雪上加霜。科學界人士指出，新一輪關稅政策將影響美國“現代科學的核心基礎設施”，可能對美國科研造成“持久損害”。



《自然》雜志近期刊發多篇文章指出，特朗普上任以來採取的多項政策已“深刻改變了美國科學領域”。特朗普政府大砍科研經費，解雇大量聯邦機構的科研人員。受美國聯邦機構經費資助的美國高校和研究機構紛紛受到打擊，不得不想方設法削減成本，包括裁員和凍結招聘等措施。然而，特朗普政府日前再宣布加征“對等關稅”，將給美國實驗室帶來更大的成本壓力。



“壓死駱駝的最後一根稻草”



美國是全球實驗室設備和試劑最大的進口和出口方之一。數據顯示，美國每年進口價值數十億美元的實驗室設備和試劑，其中許多產品來自即將受到關稅上調影響的國家和地區，包括中國、瑞士、日本、英國和歐盟。根據“對等關稅”政策，進口商品將被徵收10%至46%不等的關稅。例如，美國實驗室中顯微鏡或精密分析設備等高端實驗室儀器可能來自德國和日本，來自這兩個國家的進口產品將被分別被加征20%和24%的關稅。來自瑞士的診斷工具、抗體和特殊化學品將面臨高達31%的關稅，來自加拿大的DNA測序儀和細胞計數器等專用設備也將被徵收相應的關稅。美國還從墨西哥、英國和歐盟地區進口各種實驗室儀器，也將面臨關稅威脅。



美國約翰斯.霍普金斯大學研究全球供應鏈和醫療保健的戴廷龍指出，“這些（實驗室儀器）不是奢侈品，它們是現代科學的核心基礎設施。”他表示，新一輪關稅意味著“科研成本結構的系統性變化”，而且是在科研機構面臨巨大財務壓力時實施的，“這不僅是勒緊褲腰帶的問題，這可能是壓死駱駝的最後一根稻草，並有可能造成持久損害”。



為衆多大學實驗室提供科研設備的美國ARES Scientific公司CEO凱沃爾基安表示，他們供應的產品中大約40%是進口的。新一輪關稅宣布後，該公司衆多產品報價已高出20%。與此同時，即使是美國製造的產品也十分依賴進口零部件。例如，美國加州製造的DNA測序儀可能仍依賴德國的光學元件和中國的半導體。凱沃爾基安表示，轉向美國的供應商並不能降低實驗室的成本，“我們在海外購買的一些產品，即使你對它們徵收關稅，它們仍然比從美國購買便宜。”