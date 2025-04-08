﻿在美學者被迫“學術流亡”　尋找避風港

中評社北京4月8日電／據大公報綜合《金融時報》、《科學》雜誌報導：面對特朗普政府的頻頻打壓，在美國的學者惴惴不安，試圖尋找其他避風港。面對“逃亡”的美國學者，歐洲、加拿大等地都渴望吸納這群人才，紛紛伸出橄欖枝。



幾個歐洲國家的研究人員和高層機構官員表示，有不同資歷的美國同行與其接觸，詢問可能的工作機會。法國高等教育和研究部長巴蒂斯特3月已致函頂尖研究機構，敦促他們提交吸引美國科學和技術人才的優先領域提案。他寫道：“許多知名研究人員已經在質疑他們在美國的未來。我們自然希望歡迎他們中的一部分。”



英國《金融時報》報導，英國頂尖學府劍橋大學也試圖吸引來自美國的研究人員，研究領域包括生物製藥、人工智能等。英國劍橋大學校長Deborah Prentice表示：“我的許多美國朋友和前同事都在問：‘怎麼去英國？’”



但分析認為，這些國家和組織的大學和研究機構也面臨資金短缺問題，許多尋求離開的美國學者可能很難找到職位。包括麥基爾大學、約克大學等在內的加拿大高校都面臨赤字難題，荷蘭和其他歐洲國家的科學和高等教育預算也面臨削減。加拿大麥基爾大學知識產權政策中心主任戈爾德指出，如果大量在美國工作的學者決定離開，“我很懷疑其他國家是否有能夠吸收他們的能力。”