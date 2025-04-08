﻿“美國讓我感覺不安全”　外國學者取消訪美

中評社北京4月8日電／據大公報綜合報導：美國政府近期在邊境對科研人員嚴格審查，並拘留持有合法簽證的學者，引發不安。越來越多的外國學者取消前往美國的訪問計劃。



美國海關和邊境保護局（CBP）特工3月搜查了一名在美國布朗大學醫療中心工作的腎移植專家，這位專家擁有合法美國簽證，但在海關被拘留並遣返回黎巴嫩。CBP特工搜查這位專家的手機，並稱她對黎巴嫩真主黨“表示同情”，因此拒絕她返回美國。



此外，一名法國科學家在3月9日抵達美國得州時被搜查手機。由於他曾對美國總統特朗普削減科研經費的政策發表批評，被美國當局視為“仇恨與陰謀論言論”，遭聯邦調查局（FBI）調查。該名科學家原本赴美參加學術會議，但最終被拒絕入境。



這些事件讓很多原本計劃訪美的學者開始猶豫。據澳洲媒體報導，至少8名研究人員決定不再前往美國訪學。悉尼的一位美國歷史學者每年至少去美國兩次，她說，在特朗普執政的情況下，她不太可能再去美國。她表示：“當美國移民和海關執法局（ICE）還在街上逮捕人，人們因為社交媒體上的內容而在邊境被拒之門外時，我不會去那里。”



自特朗普上台後推動廢除“多元、公平、包容”（DEI）政策，也讓部分學者擔心自己被針對。一位來自加拿大的跨性別地球科學家就表示，擔心過往證件信息與現在身份不一致，已重新考慮5月是否訪美。另一位來自新西蘭的天體物理學家則直接取消了原定的大學講座，稱：“（美國）當前的氛圍讓我感覺不安全。”