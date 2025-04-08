科技園與企業聯手　推動創科公司出海

上圖：財政司司長陳茂波主持啟動儀式並致辭表示，資本支援對新創企業的發展至關重要。下圖：香港科技園公司主席查毅超指出，基金將推動最具潛力的創新者登上國際舞台。（圖源：大公報） 中評社北京4月8日電／據大公報報導，香港科技園昨日正式啟動“共同企業加速計劃”之私人基金（簡稱“基金”），該基金由香港首個創新及科技領域的公私營協作，由科技園旗下子公司獲得證券及期貨事務監察委員會（下稱“證監會”）牌照，並擔任其有限合夥基金的投資經理。



財政司司長陳茂波到科學園出席“共同企業加速計劃”基金啟動及合作簽署儀式時表示，現時正身處一個充滿挑戰的時代，面對單邊主義和保護主義的衝擊，本港必須憑借自身遠見、連系性以及國家的強大支持，發揮獨特優勢。本港有能力成為全球人才、資本和專業知識的集中地，並促進更多跨部門、跨界別的合作。



陳茂波：全方位資金支持創科



陳茂波表示，明白取得資本支援對新創企業的發展至關重要，因此香港提供全方位的資金支持，包括從天使投資、創投和私募股權、流動性強的股票市場等。



香港科技園公司主席查毅超博士表示，科技園公司為“香港科技園共同企業加速計劃”成立的基金是香港創科的劃時代裡程碑，此公私營協作基金將推動香港最具潛力的創新者登上國際舞台，帶動關鍵產業的突破，並鞏固香港作為國際領先創科中心的地位。



香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤稱，該基金將聚焦生成式人工智能、智能互聯繫統及可持續發展三大全球高需求領域，並與合作夥伴攜手，共同投資處於加速增長期的高潛力香港創科公司，助其發展成為全球領袖以至獨角獸企業。



基金首批四個合作夥伴包括隸屬國泰集團的國泰創科、東莞市交投集團之子公司香港福民發展有限公司、在杭州市政府的支持下透過孵化平台和兩個創新中心支持與50間企業促進跨境合作的杭州市實習投資集團有限公司，以及浙江省的重點國企及浙江省交通投資集團有限公司。