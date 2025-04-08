廣東知名僑鄉信宜市“接力”為僑尋親

4月6日，馬來西亞僑胞梁耀偉回到廣東信宜老家與親人團聚。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京4月8日電／據中國僑網報導，記者7日從廣東知名僑鄉茂名信宜市僑商會瞭解到，去年以來，信宜市積極搭建為僑尋親服務網絡，開展為僑尋親“接力賽”，助力“僑二代”“僑三代”“僑四代”成功尋親。



據信宜市僑商會執行秘書長陳麒丞介紹，今年3月，信宜市僑聯聯合信宜市僑商會到各鎮（街道）舉辦“血脈相連·情暖僑鄉”——海外尋親集中服務活動，截至4月7日，已登記尋親事項300多起，成功尋親112起。



4月6日，信宜市丁堡鎮嶺腳竹根底村梁耀彬家裡歡聲笑語，比過春節還要熱鬧。



梁耀彬稱，他與堂弟梁耀偉失去聯繫已整整36年，通過信宜市僑商會的尋親活動，兄弟倆去年年底取得線上聯繫，最終“圓夢”。趁著清明節假期，梁耀偉一行5人，第一次從馬來西亞回到信宜老家拜祭祖先，與親人團聚，並向信宜市僑商會贈送錦旗致謝。



信宜市僑聯副主席李娜表示，梁家兄弟團聚是信宜市僑聯、信宜市僑商會助力華僑華人尋親的一個縮影。去年，信宜市僑商考察團先後訪問新加坡、馬來西亞，拜訪信宜籍華僑華人社團，向他們介紹公益尋親服務，並通過線上線下的方式助力華僑華人尋親，成功幫助僑胞尋親70多起。